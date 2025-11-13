لصناع المحتوى ومستخدمي الإنترنت.. مفاجأة سارّة من غوغل

أعلنت أن أداة Opal لإنشاء التطبيقات والمحتوى بالذكاء الاصطناعي أصبحت متاحة في أكثر من 160 دولة.

وكانت غوغل قد أعلنت عن طرح هذه الأداة لأول مرة في في يوليو الماضي، ومن ثم أطلقتها في 15 دولة إضافية في تشرين الأول، واليوم أعلنت أن هذه الأداة ستكون متاحة للمستخدمين في أكثر من 160 دولة.



وأشارت غوغل عبر مواقعها الرسمية إلى أن أداة Opal أثبتت فائدتها الكبيرة لصناع المحتوى والأشخاص الذين يرغبون بالترويج لمواقعهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت، إذ يمكن الاعتماد عليها في إنشاء التطبيقات وتصميم محتوى مميز، وكذلك كتابة المنشورات ونصوص الإعلانات المرئية لمواقع التواصل الاجتماعي، وفي صياغة النصوص وإنشاء التعليقات الصوتية للنصوص والإعلانات.

ويمكن الاستفادة من هذه الأداة في إنشاء تطبيقات تقدم للمستخدم خدمات متكاملة مثل، تحليل واستخراج البيانات من مواقع الإنترنت، وتخزين النتائج في جداول، وأتمتة المهام لتسهيل التحكم بالتطبيقات، كما يمكن الاعتماد على هذه الأداة في صنع تطبيقات بسيطة، مثل تطبيقات تعلم اللغات أو تطبيقات تنظيم المهام اليومية.



ويأتي طرح غوغل لهذه الأداة في بلدان إضافية كخطوة لتوسيع مشروعها الذي يعتمد على تقنيات لتقديم للمستخدمين حول العالم. (روسيا اليوم)