Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إليكم أبرز مواصفات الهاتف المنتظر من ZTE

Lebanon 24
13-11-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1441692-638986284484455239.jpg
Doc-P-1441692-638986284484455239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات هاتف ZTE الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بفضل مواصفاته العملية وسعره المنافس.
 
وتبعا للتسريبات حصل هاتف Nubia  Blade V80 Design على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار  IP64، أبعاده (166/79/7.7) ملم، وزنه 191 غ.
Advertisement

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (900/1940) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 317 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
سيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Unisoc T7280، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت.
 
وسيقدم للمستخدم تجربة تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي جهّزت بعدسة بدقة 50 ميغابيكسل، والقادرة على تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

حصل الجهاز أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي امبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، وسيطرح في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 120 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
lebanon 24
13/11/2025 17:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24
Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno15 الجديد المتميز بمواصفات قوية
lebanon 24
13/11/2025 17:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريبات تكشف عن شكل ومواصفات هاتف سامسونغ المقبل
lebanon 24
13/11/2025 17:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24
Oppo تطلق هاتفًا بمواصفات ممتازة.. هذا سعره
lebanon 24
13/11/2025 17:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق العالمية

إطارا في الثانية

روسيا اليوم

القادر

إنترنت

روسيا

ابيكس

سوميا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:10 | 2025-11-13
03:56 | 2025-11-13
02:33 | 2025-11-13
00:30 | 2025-11-13
23:00 | 2025-11-12
16:00 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24