تكنولوجيا وعلوم
إليكم أبرز مواصفات الهاتف المنتظر من ZTE
Lebanon 24
13-11-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات هاتف ZTE الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بفضل مواصفاته العملية وسعره المنافس.
وتبعا للتسريبات حصل هاتف Nubia Blade V80 Design على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (166/79/7.7) ملم، وزنه 191 غ.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (900/1940) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 317 بيكسل/الإنش تقريبا.
سيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Unisoc T7280، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت.
وسيقدم للمستخدم تجربة تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي جهّزت بعدسة بدقة 50 ميغابيكسل، والقادرة على تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30
إطارا في الثانية
، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
حصل الجهاز أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي امبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، وسيطرح في
الأسواق العالمية
بأسعار تبدأ من 120
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
