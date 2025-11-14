Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سباق "النظارات الذكية" يشتعل عالميًا

Lebanon 24
14-11-2025 | 01:45
كشفت شركة Rokid الصينية، الخميس، عن نظارات ذكاء اصطناعي خفيفة الوزن بالشراكة مع علامة النظارات Bolon، في خطوة لتوسيع سوق الأجهزة القابلة للارتداء بعد الهاتف الذكي. يأتي الطراز الجديد بإطار أسود على شكل حرف D يزن 38.5 غرامًا، ويدعم عدسات طبية مخصصة ليُرتدى كنظارة يومية بمظهر مُركّز على الموضة.
 تضم النظارة زر تحكم ولوحة لمس على الذراع الأيمن، وتعتمد معالج Qualcomm AR1 لتسجيل الفيديو والتقاط الصور وتشغيل الموسيقى وتقديم الملاحة، من دون شاشة مدمجة. وتتكامل مع نماذج ذكاء اصطناعي صينية رائدة (Qwen، DeepSeek، Doubao، Zhipu) لتفعيل مساعد صوتي. يبدأ سعر الإطار من 2199 يوانًا (نحو 310 دولارات)، فيما تحمل النظارة علامة Bolon، التابعة لمجموعة EssilorLuxottica.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي ميسا تشو مينغمينغ إن "نظارات الذكاء الاصطناعي تقترب من لحظة "آيفون".

وقدّمت Rokid في الحدث ترقيات لنظاراتها التي طرحتها في تشرين الثاني الماضي، والمزوّدة بشاشة خضراء أحادية اللون لوظائف مثل جهاز التلقين، كما استعرضت مزايا قادمة بينها تشغيل الأغاني عبر أوامر صوتية (QQ Music)، والتسوّق على JD.com بمجرد النظر إلى العناصر، والدفع عبر Alipay لشراء مشروبات Luckin Coffee.

وأفاد تشو بأن الشركات الناشئة "أكثر مرونة وأكثر حيادية وأكثر انفتاحًا" في بناء الشراكات مقارنة بالكُبرى، كاشفًا عن قرب إطلاق متجر تطبيقات، وضخّ موارد إضافية في منظومة المطورين مع جائزة قدرها 10 ملايين يوان في مسابقة العام المقبل، وتشجيع أطراف ثالثة على تصميم ملحقات. وأضاف أن طلبات نظارات Rokid تجاوزت 300 ألف وحدة وتسببت باختناقات في سلسلة التوريد مطلع العام، متوقعًا أن يصل إجمالي مبيعات الشركة من نظارات الذكاء الاصطناعي والطراز الجديد وخط الواقع المعزز إلى مليون وحدة العام المقبل.

في المقابل، تقود Meta عالميًا قطاع النظارات الذكية عبر نموذج Ray-Ban الأخير المزود بشاشة ملوّنة كاملة في العدسة اليمنى، ويزن 69 غرامًا ويبدأ سعره من 799 دولارًا. وتتسارع المنافسة الصينية: Xiaomi طرحت طرازًا بسعر 1999 يوانًا، وBaidu أطلقت Xiaodu AI Glass Pro بسعر 2299 يوانًا (323 دولارا)، بينما تستعد Alibaba لطرح Quark AI في 27 تشرين الثاني بعد فتح البيع المسبق، مع دخول أسماء أخرى مثل Meizu وRayNeo.

وبحسب Counterpoint، قفزت شحنات النظارات الذكية عالميًا 110% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدفوعةً بطلب قوي على أجهزة Meta وإطلاقات جديدة مثل طراز Xiaomi. وتتوقع Omdia أن ترتفع شحنات "نظارات الذكاء الاصطناعي" 158% في 2025 إلى 5.1 مليون وحدة، متجاوزةً 10 ملايين في 2026، و35 مليونًا بحلول 2030.
 
