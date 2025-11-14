Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تطلق جواز السفر الرقمي في Apple Wallet لاستخدامه داخل مطارات الولايات المتحدة

Lebanon 24
14-11-2025 | 10:23
A-
A+

Doc-P-1442259-638987380203651966.jpg
Doc-P-1442259-638987380203651966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة آبل عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيق apple wallet تتيح للمستخدمين تخزين نسخة رقمية من جواز السفر الأمريكي واستخدامها كإثبات هوية رسمي في نقاط تفتيش إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) داخل المطارات.
Advertisement

الميزة الجديدة، تهدف إلى تسهيل السفر الداخلي، حيث يمكن للمسافرين الذين لم يقوموا بعد بتحديث رخص القيادة إلى “الهوية الحقيقية” (Real ID) استخدام جواز السفر الرقمي بدلاً من النسخة الورقية عند صعود الطائرات داخل الولايات المتحدة.

وستكون هذه الهوية الرقمية مرئية على كل من أجهزة iphone وساعة Apple Watch، وتقول آبل إن الخدمة أصبحت متاحة في أكثر من 250 مطارًا أمريكيًا، ومع ذلك فإنها لا تُستخدم للسفر الدولي، حيث يظل جواز السفر الورقى ضروريًا للرحلات خارج البلاد.
 
لم يتم بعد تجهيز جميع أجهزة قراءة الهوية في نقاط TSA بهذه التقنية، مما يعني أن إحضار جواز السفر الورقي لا يزال ضروريًا مؤقتًا.

والميزة أُعلنت لأول مرة ضمن تحديث iOS 26، الذي أضاف أيضًا إمكانية تتبع الطرود تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني داخل تطبيق Wallet.

وإضافة جواز السفر الرقمي بصورة سهلة حيث يدخل المستخدم إلى تطبيق Wallet، يلتقط صورة شخصية (سيلفي)، ويقوم بسلسلة من حركات الرأس والوجه للتحقق من الهوية.

وتدعم منصة Wallet حاليًا رخص القيادة وبطاقات الهوية الوطنية في 12 ولاية أمريكية وبورتوريكو، لكن هذه البطاقات ليست معتمدة للطيران، بخلاف الهوية الرقمية الجديدة القائمة على جواز السفر.

وتخطط آبل لتوسيع نطاق الخدمة مستقبلًا لتشمل التحقق من العمر والمعاملات التجارية، مما يجعل الهوية الرقمية خطوة إضافية نحو التحول الكامل إلى الوثائق الذكية في الحياة اليومية. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
شراكات محلية ودولية لتوسيع خدمات Blue-Wallet المالية الرقمية في لبنان
lebanon 24
14/11/2025 21:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تلغي ميزة الاتصال التلقائي لـ "Apple Watch" في الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
14/11/2025 21:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: اختراق أنظمة مكبرات الصوت في مطارات بكندا والولايات المتحدة للإشادة بحماس وانتقاد ترامب
lebanon 24
14/11/2025 21:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فقد دولارات ويورو وجوازات سفره.. فنان لبناني شهير يتعرّض للسرقة في مطار مدريد
lebanon 24
14/11/2025 21:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

إدارة أمن النقل

apple wallet

الأمريكية

كي واست

المطار

أمريكي

iphone

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:34 | 2025-11-14
04:18 | 2025-11-14
01:45 | 2025-11-14
23:32 | 2025-11-13
23:00 | 2025-11-13
15:42 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24