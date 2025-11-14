آبل تطلق جواز السفر الرقمي في Apple Wallet لاستخدامه داخل مطارات الولايات المتحدة

Advertisement

أعلنت شركة آبل عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيق تتيح للمستخدمين تخزين نسخة رقمية من جواز السفر الأمريكي واستخدامها كإثبات هوية رسمي في نقاط تفتيش (TSA) داخل المطارات.الميزة الجديدة، تهدف إلى تسهيل السفر الداخلي، حيث يمكن للمسافرين الذين لم يقوموا بعد بتحديث رخص القيادة إلى “الهوية الحقيقية” (Real ID) استخدام جواز السفر الرقمي بدلاً من النسخة الورقية عند صعود الطائرات داخل .وستكون هذه الهوية الرقمية مرئية على كل من أجهزة وساعة Apple Watch، وتقول آبل إن الخدمة أصبحت متاحة في أكثر من 250 مطارًا أمريكيًا، ومع ذلك فإنها لا تُستخدم للسفر الدولي، حيث يظل جواز السفر الورقى ضروريًا للرحلات خارج البلاد.لم يتم بعد تجهيز جميع أجهزة قراءة الهوية في نقاط TSA بهذه التقنية، مما يعني أن إحضار جواز السفر الورقي لا يزال ضروريًا مؤقتًا.والميزة أُعلنت لأول مرة ضمن تحديث iOS 26، الذي أضاف أيضًا إمكانية تتبع الطرود تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني داخل تطبيق Wallet.وإضافة جواز السفر الرقمي بصورة سهلة حيث يدخل المستخدم إلى تطبيق Wallet، يلتقط صورة شخصية (سيلفي)، ويقوم بسلسلة من حركات الرأس والوجه للتحقق من الهوية.وتدعم منصة Wallet حاليًا رخص القيادة وبطاقات الهوية الوطنية في 12 ولاية أمريكية وبورتوريكو، لكن هذه البطاقات ليست معتمدة للطيران، بخلاف الهوية الرقمية الجديدة القائمة على جواز السفر.وتخطط آبل لتوسيع نطاق الخدمة مستقبلًا لتشمل التحقق من العمر والمعاملات التجارية، مما يجعل الهوية الرقمية خطوة إضافية نحو التحول الكامل إلى الوثائق الذكية في الحياة اليومية. (اليوم السابع)