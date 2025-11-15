Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بتقنيات وقدرات تصوير ممتازة.. Honor تعلن عن هاتفها الجديد

Lebanon 24
15-11-2025 | 09:30
بدأت Honor بالترويج لهاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف أندرويد من حيث التقنيات وقدرات التصوير.
 
حصل هاتف Honor 500 Pro على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+12) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.
هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار P68/IP69 ، وشاشاته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (1264/2736) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 5000 شمعة/م تقريبا.
 
ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16" مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
دعمته Honor أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّزته ببطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط وشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للأجهزة المحمولة باستطاعة 5 واط. (روسيا اليوم) 
