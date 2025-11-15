بطء الإنترنت يزعجك؟ الخبراء يكشفون أهم 5 أسباب وحلولها

Advertisement

يشير خبراء التقنية إلى أن بطء الإنترنت المفاجئ لا يرتبط دائماً بمزوّد الخدمة، بل قد ينجم عن عوامل داخلية أو الجهاز نفسه. ويعدّ ازدحام الشبكة أحد أبرز الأسباب، إذ يزداد الضغط على النطاق المتاح عند اتصال أجهزة كثيرة أو استخدام خدمات كثيفة في الوقت ذاته، ما يستدعي إمّا ترقية الباقة أو استخدام الشبكة في أوقات أقل ازدحاماً.كما يمكن أن تتسبب تطبيقات الخلفية في استهلاك غير مرئي للسرعة، من خلال تحديثات تلقائية أو تحميلات تعمل دون ملاحظة المستخدم، ما يجعل مراجعة المهام وإغلاق غير الضروري منها خطوة أساسية لتحسين الأداء.وفي بعض الحالات، تقوم شركات الإنترنت بتقييد السرعة عند تجاوز حد البيانات أو خلال الذروة لتخفيف الازدحام، وهو ما يجعل الترقية إلى باقة أعلى أحد الحلول الممكنة.ولا يمكن إغفال تأثير البرمجيات الخبيثة، التي قد تستنزف سرعة الإنترنت من خلال استهلاك موارد الجهاز أو نقل البيانات دون علم المستخدم، الأمر الذي يتطلب فحصاً دورياً بواسطة مضاد فيروسات موثوق ومحدّث.وفي كثير من الأحيان يكون الراوتر القديم هو المشكلة، إذ قد لا يدعم المعايير الحديثة أو يحتاج إلى تحديث برمجي، ما يجعل استبداله بجهاز جديد خياراً عملياً لزيادة السرعة والاستقرار.وتؤكد التجارب أن التشخيص الصحيح للأسباب يساعد على اتخاذ خطوات فعّالة لاستعادة سرعة الإنترنت وضمان أداء أفضل.