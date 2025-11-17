21
استعدادًا لقفزة تصميمية.. آبل تعلن عن خطة جديدة لتوزيع إصدارات آيفون بين الربيع والخريف
Lebanon 24
17-11-2025
|
10:16
تستعد شركة آبل، بحسب تسريبات جديدة، لإطلاق هاتف "
iphone
Air" المقبل في آذار 2027، ضمن خطة أوسع لتقسيم مواعيد طرح هواتف آيفون بين فصلي الربيع والخريف بدل الاكتفاء بحدث خريفي واحد كما جرت العادة.
ووفقًا لمارك غورمان من "
بلومبرغ
"، من المتوقع أن تطلق آبل "iPhone Air 2"، وهو اسم غير محسوم حتى الآن، إلى جانب "iPhone 18" و"iPhone 18e" في ربيع 2027، في خطوة تعكس توجّه الشركة لإصدار ما بين خمسة وستة طرازات جديدة سنويًا موزّعة على موسمين رئيسيين.
كانت منصة "The Information" قد أشارت قبل أيام إلى احتمال تأجيل
خليفة
"iPhone Air" إلى 2027 بسبب ضعف المبيعات، مع تسريب نية آبل إضافة كاميرتين خلفيتين بدل واحدة، ما يشكل ترقية واضحة للفئة. لكن غورمان يؤكد أن تقسيم الإطلاق بين الربيع والخريف كان جزءًا من خطة آبل الأصلية، وليس مجرد رد فعل على الأرقام.
أبرز ما يميّز "iPhone Air" المنتظر، بحسب التقرير، هو انتقاله إلى شريحة "2
نانومتر
"، ما قد ينعكس على تحسين ملحوظ في عمر البطارية وكفاءة استهلاك الطاقة. أما إضافة كاميرا ثانية إلى الهاتف فيصفها غورمان بأنها "فكرة غريبة"، في إشارة إلى تحفظه على موقعها أو جدواها ضمن هذه الفئة.
في موازاة ذلك، يسلّط التقرير الضوء على ما يُعرف إعلاميًا بهاتف آيفون "الذكرى السنوية" المقرر في خريف 2027، والذي يُرجَّح أن يأتي بشاشة زجاجية منحنية غير منقطعة، مع إخفاء كاميرا السيلفي تحت الشاشة بشكل كامل، في تصميم قد يمثل قفزة جديدة في لغة شكل آيفون خلال العقد المقبل.
