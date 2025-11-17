Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

استعدادًا لقفزة تصميمية.. آبل تعلن عن خطة جديدة لتوزيع إصدارات آيفون بين الربيع والخريف

Lebanon 24
17-11-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1443319-638989967073197270.png
Doc-P-1443319-638989967073197270.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد شركة آبل، بحسب تسريبات جديدة، لإطلاق هاتف "iphone Air" المقبل في آذار 2027، ضمن خطة أوسع لتقسيم مواعيد طرح هواتف آيفون بين فصلي الربيع والخريف بدل الاكتفاء بحدث خريفي واحد كما جرت العادة.
Advertisement

ووفقًا لمارك غورمان من "بلومبرغ"، من المتوقع أن تطلق آبل "iPhone Air 2"، وهو اسم غير محسوم حتى الآن، إلى جانب "iPhone 18" و"iPhone 18e" في ربيع 2027، في خطوة تعكس توجّه الشركة لإصدار ما بين خمسة وستة طرازات جديدة سنويًا موزّعة على موسمين رئيسيين.

كانت منصة "The Information" قد أشارت قبل أيام إلى احتمال تأجيل خليفة "iPhone Air" إلى 2027 بسبب ضعف المبيعات، مع تسريب نية آبل إضافة كاميرتين خلفيتين بدل واحدة، ما يشكل ترقية واضحة للفئة. لكن غورمان يؤكد أن تقسيم الإطلاق بين الربيع والخريف كان جزءًا من خطة آبل الأصلية، وليس مجرد رد فعل على الأرقام.

أبرز ما يميّز "iPhone Air" المنتظر، بحسب التقرير، هو انتقاله إلى شريحة "2 نانومتر"، ما قد ينعكس على تحسين ملحوظ في عمر البطارية وكفاءة استهلاك الطاقة. أما إضافة كاميرا ثانية إلى الهاتف فيصفها غورمان بأنها "فكرة غريبة"، في إشارة إلى تحفظه على موقعها أو جدواها ضمن هذه الفئة.

في موازاة ذلك، يسلّط التقرير الضوء على ما يُعرف إعلاميًا بهاتف آيفون "الذكرى السنوية" المقرر في خريف 2027، والذي يُرجَّح أن يأتي بشاشة زجاجية منحنية غير منقطعة، مع إخفاء كاميرا السيلفي تحت الشاشة بشكل كامل، في تصميم قد يمثل قفزة جديدة في لغة شكل آيفون خلال العقد المقبل.
 
مواضيع ذات صلة
مشاكل جديدة في كاميرا آيفون وإجراءات سريعة من أبل!
lebanon 24
17/11/2025 19:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يصبح الأثقل والأكثر سُمكًا في تاريخ أبل.. تسريبات جديدة عن آيفون 18 برو ماكس
lebanon 24
17/11/2025 19:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
صدمة في أبل: إيقاف "آيفون آير" بسبب ضعف المبيعات
lebanon 24
17/11/2025 19:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تحلق إلى 4 تريليونات دولار بقوة "آيفون"
lebanon 24
17/11/2025 19:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مارك غورمان

بلومبرغ

تعلن عن

نانومتر

iphone

ون بين

خليفة

السيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:33 | 2025-11-17
10:28 | 2025-11-17
10:24 | 2025-11-17
09:36 | 2025-11-17
08:42 | 2025-11-17
05:05 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24