Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل توسّع قدرات "وضع الذكاء الاصطناعي" للمسافرين

Lebanon 24
18-11-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1443510-638990491134348796.jpg
Doc-P-1443510-638990491134348796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أطلقت شركة غوغل تحديثًا جديدًا لوضع الذكاء الاصطناعي في البحث “AI Mode”، يتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة إنشاء خطط سفر تفصيلية عبر ميزة “Create with Canvas”.

 

ويمكن للمستخدم الآن وصف رحلته المقبلة داخل وضع الذكاء الاصطناعي، ليبني النظام برنامج سفر كاملًا في لوحة جانبية، يضم بيانات الرحلات الجوية والفنادق، إلى جانب مقترحات مبنية على تفضيلات المستخدم وصور وتقييمات من خرائط غوغل، وتُخزَّن الخطط المُنشأة تلقائيًا ضمن سجل وضع الذكاء الاصطناعي للمراجعة لاحقًا.

 

ويسمح النظام بتحسين الخطة عبر أسئلة وتحديثات إضافية، مثل طلب اقتراحات لفنادق وفق الأسعار والخدمات، أو أنشطة بناءً على وقت التنقل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت Canvas التي أُطلقت في مارس كمساحة عمل ديناميكية لعرض نتائج البرمجة اللحظية أو خطط الدراسة المُحدثة جزءًا أساسيًا من وضع الذكاء الاصطناعي في البحث، مما يوسّع انتشار مزايا التخطيط الذكي إلى قاعدة أكبر من مستخدمي محرك غوغل.

 

وفي سياق متصل، أعلنت غوغل توسيع نطاق المهام التي يمكن تنفيذها عبر الحجز الآلي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبدأت الشركة بإتاحة الحجز الآلي للمطاعم لكافة المستخدمين في الولايات المتحدة، مع عرض قائمة خيارات وروابط لإكمال الحجز عبر شركاء مثل OpenTable و Resy و Tock و Ticketmaster و SeatGeek وغيرهم.

 

وكشفت غوغل عن شراكات جديدة مع شركات فندقية ومنصات حجز عالمية، منها booking.com و expedia و Marriott International تمهيدًا لإطلاق قدرات الحجز الآلي للرحلات والفنادق.

 

وأعلنت الشركة توسيع ميزة البحث عن عروض الرحلات الجوية بالذكاء الاصطناعي داخل خدمة Google Flights، التي بدأت بالفعل الانتشار عالميًا إلى أكثر من 200 دولة وإقليم، مع دعم لأكثر من 60 لغة.

 

ويرى مراقبون أن إدماج أدوات الحجز والتخطيط في محرك البحث قد يُشكّل تحديًا حقيقيًا لشركات السفر الرقمية التقليدية. فمع دخول غوغل بثقلها في المجال، قد تتراجع الحاجة إلى استخدام منصات متعددة مثل Kayak و Expedia، خاصةً مع تقديم غوغل خططًا فورية وموحدة تُسهّل عملية اتخاذ القرار لدى المسافر.

 

وتسعى غوغل إلى تقديم تجربة متصلة تربط بين نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي ونتائج البحث وخدمات الحجز في منظومة واحدة. ويشكّل ذلك تحولًا لافتًا في طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي كنظام مساعد شخصي قادر على توليد خطط، وإجراء حجوزات، وتقديم توصيات مُخصصة في الوقت نفسه، مما يقرّب المستخدمين خطوة نحو مفهوم “المساعد الرقمي الكامل” داخل محرك البحث.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
lebanon 24
18/11/2025 11:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يحدد أعمار مستخدمي يوتيوب.. وغوغل توسع التجربة
lebanon 24
18/11/2025 11:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في الهند
lebanon 24
18/11/2025 11:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
lebanon 24
18/11/2025 11:22:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

booking.com

محرك البحث

حسين ال

expedia

لي بال

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2025-11-18
23:00 | 2025-11-17
16:00 | 2025-11-17
14:00 | 2025-11-17
10:33 | 2025-11-17
10:28 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24