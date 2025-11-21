7 ميزات تجعل أندرويد يتفوق على آيفون في المرونة والإنتاجية

Advertisement

رغم المنافسة المستمرة بين نظامي iOS وأندرويد، يبرز نظام أندرويد بتفوق واضح في مجال التخصيص والإنتاجية، بفضل طبيعته المفتوحة وتعدد الخيارات التي يمنحها للمستخدمين، وفق خبراء التكنولوجيا.ومن أبرز الميزات التي تمنح أندرويد تفوقًا على آيفون:لقطات شاشة طويلة: القدرة على التقاط صفحات كاملة مثل المحادثات أو مواقع ، وهي ميزة محدودة على آيفون.توسيع التخزين: إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة SD لزيادة السعة، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على التخزين الداخلي أو السحابي كما في آيفون.استنساخ التطبيقات: تشغيل حسابين لنفس التطبيق باستخدام أدوات مثل Dual Messenger في أو App Twin في .إنشاء ملفات متعددة: إمكانية فصل حسابات العمل عن الحسابات الشخصية، مع بيانات منفصلة لكل مستخدم على جهاز واحد.تقسيم الشاشة: تشغيل تطبيقين في وقت واحد، ما يعزز الإنتاجية أثناء العمل أو الدراسة، وهي ميزة محدودة على آيفون.الشحن اللاسلكي العكسي: استخدام الهاتف لشحن أجهزة أخرى مثل السماعات أو الساعة الذكية، غير متوفرة في معظم هواتف آيفون.وضع سطح المكتب: تحويل الهاتف إلى واجهة شبيهة بالكمبيوتر عند توصيله بشاشة خارجية، مثل أداة DeX في سامسونج، بينما يقتصر آيفون على عرض الشاشة فقط.