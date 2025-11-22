فيسبوك يغيّر قواعده: ميتا تتيح النشر بأسماء مستعارة داخل المجموعات

Advertisement

من إلزام مستخدمي باستخدام أسمائهم الحقيقية، بدأت بتطبيق تغييرات لافتة على آلية المشاركة داخل مجموعات فيسبوك، عبر إتاحة خيار استخدام أسماء مستعارة وصور أفاتار مخصّصة بدلاً من الهوية الحقيقية أو النشر المجهول بالكامل.وبحسب تقرير موقع Engadget، بات المستخدم قادراً على اختيار اسم مستعار من خلال الأداة نفسها التي تتيح النشر بهوية مجهولة، شرط أن يوافق مسؤولو المجموعة على تفعيل الميزة، وفي بعض الحالات تتم الموافقة على الأسماء بشكل فردي.وبعد تفعيل الخيار، يمكن للعضو التبديل بسهولة بين النشر باسمه الحقيقي أو بالاسم المستعار، طالما يلتزم بمعايير مجتمع ميتا وشروط الخدمة.كما تتيح الميزة للمستخدمين اختيار صورة أفاتار من مجموعة رسومات جاهزة، يظهر أن معظمها لحيوانات لطيفة بتصاميم مرحة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تغييرات تجريها ميتا لإعادة تنشيط استخدام مجموعات فيسبوك، التي تحاول الشركة تطويرها منذ سنوات لاستقطاب مزيد من المستخدمين.وخلال عام 2024، أضافت ميتا قسماً خاصاً لعرض الفعاليات المحلية داخل المجموعات، كما طرحت أدوات تمكّن المسؤولين من تحويل المجموعات الخاصة إلى عامة بهدف جذب أعضاء جدد.وتراهن الشركة على أن ميزة الأسماء المستعارة قد تزيد من تفاعل المستخدمين وتخفيف الحواجز النفسية أمام المشاركة.