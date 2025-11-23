بمواصفات ممتازة.. Lava تطلق هاتفها الجديد

كشفت شركة Lava عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد الذي تتوقع له أن يكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد.

وحصل هاتف Lava Agni 4 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (160.7/75.3/8.6) ملم، وزنه 208 غ.



شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 2400 nits، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8350، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.



زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الرادية FM، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط. (روسيا اليوم)