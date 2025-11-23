22
تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات ممتازة.. Lava تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
23-11-2025
|
09:54
A-
A+
كشفت شركة Lava
الهندية
عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد الذي تتوقع له أن يكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد.
وحصل هاتف Lava Agni 4 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (160.7/75.3/8.6) ملم، وزنه 208 غ.
شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 2400 nits، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8350، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الرادية FM، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط. (روسيا اليوم)
مشروع "لونا".. موجز صباحي شخصي من "ميتا" ينافس "شات جي بي تي"
Lebanon 24
مشروع "لونا".. موجز صباحي شخصي من "ميتا" ينافس "شات جي بي تي"
15:47 | 2025-11-23
23/11/2025 03:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نسيت رمز الآيفون؟ هكذا تستعيد هاتفك
Lebanon 24
نسيت رمز الآيفون؟ هكذا تستعيد هاتفك
12:46 | 2025-11-23
23/11/2025 12:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لهواة التصوير.. ZTE تعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
لهواة التصوير.. ZTE تعلن عن هاتفها الجديد
06:57 | 2025-11-23
23/11/2025 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة جديدة من "نوكيا".. مليارات للاستثمار بـ"الذكاء الاصطناعي"
Lebanon 24
خطة جديدة من "نوكيا".. مليارات للاستثمار بـ"الذكاء الاصطناعي"
05:00 | 2025-11-23
23/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تواجه دعوى قضائية.. ما القصة؟
Lebanon 24
"غوغل" تواجه دعوى قضائية.. ما القصة؟
02:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
