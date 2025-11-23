نسيت رمز الآيفون؟ هكذا تستعيد هاتفك

Advertisement

مع iOS 17 قد تنقذك ميزة صغيرة محظوظًا، لكن في معظم الحالات، الحل الوحيد هو وضع الاسترداد (Recovery Mode) الذي يعيد الهاتف كأنه جديد… ويمحو كل شيء ما لم تكن تملك نسخة احتياطية.إذا كان جهازك يعمل بنظام iOS 17 أو أحدث وكنت قد غيّرت رمز المرور خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، قد يسمح لك الهاتف باستخدام الرمز القديم لفتح الجهاز مجددًا.خارج هذا الشرط، لن يفيدك لا Face ID ولا أي التفاف آخر: ستحتاج لمسح الجهاز.وضع الاسترداد هو وسيلة آبل الرسمية لإنقاذ جهازك عندما يصبح مقفلاً، لكنه يأتي بثمن واضح، حيث سيتم حذف جميع البيانات من الهاتف ثم إعادة تثبيت نظام iOS من جديد.لذلك لا معنى لاستخدامه إن لم تكن تملك نسخة احتياطية حديثة على iCloud أو على الكمبيوتر.إن كنت مطمئنًا لوجود نسخة احتياطية، يمكنك المتابعة.على الأجهزة الحديثة بنظام iOS 17:حاول إدخال رمز المرور عدة مرات إلى أن تظهر شاشة: " غير متوفر".في أسفل الشاشة، اضغط "نسيت رمز المرور؟".اختر "بدء إعادة ضبط iPhone".أدخل كلمة مرور حساب Apple ID لتسجيل الخروج من الحساب على الجهاز.أكّد خيار "مسح iPhone".بعد الانتهاء، سيُعاد تشغيل الهاتف كجهاز جديد، ويمكنك بعدها اختيار استعادة نسخة احتياطية من iCloud أو من الكمبيوتر.هذه الطريقة لا تحتاج إلى كمبيوتر، لكنها تفترض أنك تتذكر كلمة مرور Apple ID.إن لم تظهر لك خيارات المسح من الهاتف، أو كان نظامك أقدم:وصّل الآيفون بالكمبيوتر عبر كابل USB.على ماك بنظام macOS Catalina أو أحدث: افتح Finder.على ماك بنظام Mojave أو أقدم: استخدم iTunes.على : استخدم تطبيق Apple Devices (أو iTunes في الإصدارات الأقدم).أدخل الهاتف في وضع الاسترداد (تختلف الأزرار حسب الطراز):iPhone 8 وما بعده / iPhone SE (الجيل الثاني وما بعده):اضغط بسرعة على زر رفع الصوت، ثم خفض الصوت، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى تظهر شاشة وضع الاسترداد.iPhone 7 و 7 Plus:اضغط مطوّلًا على الزر العلوي أو الجانبي مع زر خفض الصوت في آن واحد، حتى تظهر شاشة وضع الاسترداد.iPhone 6s وSE (الجيل الأول) وما قبله:اضغط مطوّلًا على زر الشاشة الرئيسية مع الزر العلوي أو الجانبي حتى تظهر شاشة وضع الاسترداد.على الكمبيوتر، ستظهر نافذة تقول إن هناك مشكلة في iPhone وتمنحك خيارين: "تحديث" (Update) أو "استعادة" (Restore).جرّب أولاً "تحديث" لإعادة تثبيت النظام دون مسح البيانات (إن أمكن).إن فشل ذلك، أو استمر القفل، اختر "استعادة" لمسح الهاتف بالكامل وإعادة تثبيت iOS.بعد الانتهاء، سيعمل الهاتف كجهاز جديد… وهنا يمكنك:إعداد الآيفون من الصفر، أو استعادة نسخة احتياطية من iCloud أو من الكمبيوتر. (BGR)