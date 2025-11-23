Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مشروع "لونا".. موجز صباحي شخصي من "ميتا" ينافس "شات جي بي تي"

Lebanon 24
23-11-2025 | 15:47
تعمل شركة "ميتا" على تطوير ميزة ذكية جديدة لمستخدمي "فيسبوك" تحمل اسم "مشروع لونا" Project Luna، تشكّل منافساً مباشراً لـ"شات جي بي تي" ولكن بلمسة اجتماعية صباحية، عبر تقديم تجربة أكثر شخصية على المنصة.
يعتمد "مشروع لونا" على إعداد موجز صباحي يومي مخصص لكل مستخدم، من خلال تحليل المحتوى المنشور على "فيسبوك" إلى جانب مصادر خارجية، لتقديم تحديثات مبسطة تساعده على متابعة أهم الأحداث وفقاً لاهتماماته.

وتستعد "ميتا" لاختبار هذا الموجز مع مجموعة صغيرة من مستخدمي "فيسبوك" في مناطق محددة مثل نيويورك وسان فرانسيسكو، على أن يشكّل ذلك خطوة أولى لمواكبة موجة التقنية الجديدة، عبر "موجز صباحي" يصوغه الذكاء الاصطناعي استناداً إلى مصادر موسعة ومتنوعة.

الميزة الجديدة تشبه ما يقدمه "شات جي بي تي" من موجز شخصي، وتهدف "ميتا" من خلالها إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءاً من العادات اليومية للمستخدمين، في إطار سباق متصاعد بين عمالقة التكنولوجيا على تطوير خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي وذات طابع شخصي. (سيدتي)
