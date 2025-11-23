مشروع "لونا".. موجز صباحي شخصي من "ميتا" ينافس "شات جي بي تي"

Advertisement

تعمل شركة "ميتا" على تطوير ميزة ذكية جديدة لمستخدمي " " تحمل اسم "مشروع لونا" Project Luna، تشكّل منافساً مباشراً لـ"شات جي " ولكن بلمسة اجتماعية صباحية، عبر تقديم تجربة أكثر شخصية على المنصة.يعتمد "مشروع لونا" على إعداد موجز صباحي يومي مخصص لكل مستخدم، من خلال تحليل المحتوى المنشور على "فيسبوك" إلى جانب مصادر خارجية، لتقديم تحديثات مبسطة تساعده على متابعة أهم الأحداث وفقاً لاهتماماته.وتستعد "ميتا" لاختبار هذا الموجز مع مجموعة صغيرة من مستخدمي "فيسبوك" في مناطق محددة مثل وسان ، على أن يشكّل ذلك خطوة أولى لمواكبة موجة التقنية الجديدة، عبر "موجز صباحي" يصوغه استناداً إلى مصادر موسعة ومتنوعة.الميزة الجديدة تشبه ما يقدمه "شات جي بي تي" من موجز شخصي، وتهدف "ميتا" من خلالها إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءاً من للمستخدمين، في إطار سباق متصاعد بين عمالقة التكنولوجيا على تطوير خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي وذات طابع شخصي. (سيدتي)