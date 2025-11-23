22
o
بيروت
16
o
طرابلس
23
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مشروع "لونا".. موجز صباحي شخصي من "ميتا" ينافس "شات جي بي تي"
Lebanon 24
23-11-2025
|
15:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل شركة "ميتا" على تطوير ميزة ذكية جديدة لمستخدمي "
فيسبوك
" تحمل اسم "مشروع لونا" Project Luna، تشكّل منافساً مباشراً لـ"شات جي
بي تي
" ولكن بلمسة اجتماعية صباحية، عبر تقديم تجربة أكثر شخصية على المنصة.
Advertisement
يعتمد "مشروع لونا" على إعداد موجز صباحي يومي مخصص لكل مستخدم، من خلال تحليل المحتوى المنشور على "فيسبوك" إلى جانب مصادر خارجية، لتقديم تحديثات مبسطة تساعده على متابعة أهم الأحداث وفقاً لاهتماماته.
وتستعد "ميتا" لاختبار هذا الموجز مع مجموعة صغيرة من مستخدمي "فيسبوك" في مناطق محددة مثل
نيويورك
وسان
فرانسيسكو
، على أن يشكّل ذلك خطوة أولى لمواكبة موجة التقنية الجديدة، عبر "موجز صباحي" يصوغه
الذكاء الاصطناعي
استناداً إلى مصادر موسعة ومتنوعة.
الميزة الجديدة تشبه ما يقدمه "شات جي بي تي" من موجز شخصي، وتهدف "ميتا" من خلالها إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءاً من
العادات اليومية
للمستخدمين، في إطار سباق متصاعد بين عمالقة التكنولوجيا على تطوير خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي وذات طابع شخصي. (سيدتي)
مواضيع ذات صلة
"شات جي بي تي" يدخل مرحلة جديدة: غرف "دردشة جماعية" بذكاء اصطناعي
Lebanon 24
"شات جي بي تي" يدخل مرحلة جديدة: غرف "دردشة جماعية" بذكاء اصطناعي
24/11/2025 03:39:36
24/11/2025 03:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
استخدامات ذكية لـ"شات جي بي تي" تغيّر يومك
Lebanon 24
استخدامات ذكية لـ"شات جي بي تي" تغيّر يومك
24/11/2025 03:39:36
24/11/2025 03:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تباطؤ في نمو تطبيق "شات جي بي تي" للهواتف وسط تصاعد المنافسة
Lebanon 24
تباطؤ في نمو تطبيق "شات جي بي تي" للهواتف وسط تصاعد المنافسة
24/11/2025 03:39:36
24/11/2025 03:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: الأسلوب الوقح قد يجعل "تشات جي بي تي" أكثر دقة!
Lebanon 24
دراسة: الأسلوب الوقح قد يجعل "تشات جي بي تي" أكثر دقة!
24/11/2025 03:39:36
24/11/2025 03:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
العادات اليومية
فرانسيسكو
نيويورك
فرانسيس
فيسبوك
بي تي
دمين
قد يعجبك أيضاً
نسيت رمز الآيفون؟ هكذا تستعيد هاتفك
Lebanon 24
نسيت رمز الآيفون؟ هكذا تستعيد هاتفك
12:46 | 2025-11-23
23/11/2025 12:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. Lava تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. Lava تطلق هاتفها الجديد
09:54 | 2025-11-23
23/11/2025 09:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهواة التصوير.. ZTE تعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
لهواة التصوير.. ZTE تعلن عن هاتفها الجديد
06:57 | 2025-11-23
23/11/2025 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة جديدة من "نوكيا".. مليارات للاستثمار بـ"الذكاء الاصطناعي"
Lebanon 24
خطة جديدة من "نوكيا".. مليارات للاستثمار بـ"الذكاء الاصطناعي"
05:00 | 2025-11-23
23/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تواجه دعوى قضائية.. ما القصة؟
Lebanon 24
"غوغل" تواجه دعوى قضائية.. ما القصة؟
02:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
06:15 | 2025-11-23
23/11/2025 06:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
07:46 | 2025-11-23
23/11/2025 07:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
09:21 | 2025-11-23
23/11/2025 09:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
08:41 | 2025-11-23
23/11/2025 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:46 | 2025-11-23
نسيت رمز الآيفون؟ هكذا تستعيد هاتفك
09:54 | 2025-11-23
بمواصفات ممتازة.. Lava تطلق هاتفها الجديد
06:57 | 2025-11-23
لهواة التصوير.. ZTE تعلن عن هاتفها الجديد
05:00 | 2025-11-23
خطة جديدة من "نوكيا".. مليارات للاستثمار بـ"الذكاء الاصطناعي"
02:00 | 2025-11-23
"غوغل" تواجه دعوى قضائية.. ما القصة؟
23:00 | 2025-11-22
فشل اختبار معزز "ستارشيب"… وانفجار يربك خطط "سبيس إكس" القمرية
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 03:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 03:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 03:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24