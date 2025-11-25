Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

التوافق بين أندرويد وiOS يقترب

Lebanon 24
25-11-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1446419-638996530661053699.jpg
Doc-P-1446419-638996530661053699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة كبيرة نحو كسر الحواجز بين أنظمة التشغيل، أكدت كوالكوم أن ميزة Quick Share الخاصة بمشاركة الملفات في أندرويد ستصبح متوافقة مع AirDrop على أجهزة iphone، وذلك بعد إعلان جوجل الأخير عن تفعيل الميزة أولًا على سلسلة Pixel 10.
Advertisement

بعدما أعلنت جوجل عن دعم نقل الملفات بين أندرويد وiOS عبر Quick Share وAirDrop، سارعت كوالكوم إلى تأكيد أن الميزة ستصل أيضًا إلى الأجهزة المزوّدة بمعالجات Snapdragon.
وهذا يعني أن ملايين المستخدمين قد يحصلون قريبًا على هذه الميزة ليس فقط على أجهزة Pixel، ولا على معالجات Google Tensor، بل على هواتف من أشهر العلامات الأخرى .

لم تكشف كوالكوم بعد عن موعد التوافر الرسمي للميزة ولا قائمة الأجهزة المدعومة ، لكن الشركة قالت عبر منشور على منصة X إنها متشوّقة لاستخدام هذه الميزة فور تفعيلها على Snapdragon في المستقبل القريب، ما يشير إلى أن الإطلاق بات قريبًا.

كما يُحتمل أن يصل الدعم إلى الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة العاملة بمعالجات Snapdragon—not فقط الهواتف الذكية.

يأتي هذا التطور بعد إعلان آبل دعم رسائل RCS في iOS 18، وهو ما ساهم في تخفيف جزء كبير من التوتر بين نظامي iOS وأندرويد، ومع دعم Quick Share وAirDrop معًا، يبدو أن عصر الجدران المغلقة بين النظامين يقترب من نهايته. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
اجتماع "من دون اضواء" بين خليل وعدوان وتوافق بشأن الانتخابات
lebanon 24
25/11/2025 12:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام اليوم لتبديد التباينات والتوافق على جلسة لمجلس الوزراء
lebanon 24
25/11/2025 12:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إذا كان متعذراً التوافق على أي تعديلات يقترحها هذا الفريق او ذاك على قانون الانتخاب فينبغي العمل على إجراء الاستحقاق في موعده بعد التوافق على أي تعديل يراه مجلس النواب مناسباً
lebanon 24
25/11/2025 12:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق بين النجارية والعدوسية اقترب من المنازل
lebanon 24
25/11/2025 12:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

في أندرويد

المستقبل

كوالكوم

iphone

العلا

درويد

بيرة

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:46 | 2025-11-25
23:00 | 2025-11-24
16:00 | 2025-11-24
14:00 | 2025-11-24
10:22 | 2025-11-24
08:49 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24