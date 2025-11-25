التوافق بين أندرويد وiOS يقترب

Advertisement

في خطوة كبيرة نحو كسر الحواجز بين أنظمة التشغيل، أكدت أن ميزة Quick Share الخاصة بمشاركة الملفات ستصبح متوافقة مع AirDrop على أجهزة ، وذلك بعد إعلان جوجل الأخير عن تفعيل الميزة أولًا على سلسلة Pixel 10.بعدما أعلنت جوجل عن دعم نقل الملفات بين أندرويد وiOS عبر Quick Share وAirDrop، سارعت كوالكوم إلى تأكيد أن الميزة ستصل أيضًا إلى الأجهزة المزوّدة بمعالجات Snapdragon.وهذا يعني أن ملايين المستخدمين قد يحصلون قريبًا على هذه الميزة ليس فقط على أجهزة Pixel، ولا على معالجات Google Tensor، بل على هواتف من أشهر العلامات الأخرى .لم تكشف كوالكوم بعد عن موعد التوافر الرسمي للميزة ولا قائمة الأجهزة المدعومة ، لكن الشركة قالت عبر منشور على منصة X إنها متشوّقة لاستخدام هذه الميزة فور تفعيلها على Snapdragon في القريب، ما يشير إلى أن الإطلاق بات قريبًا.كما يُحتمل أن يصل الدعم إلى الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة العاملة بمعالجات Snapdragon—not فقط الهواتف الذكية.يأتي هذا التطور بعد إعلان آبل دعم رسائل RCS في iOS 18، وهو ما ساهم في تخفيف جزء كبير من التوتر بين نظامي iOS وأندرويد، ومع دعم Quick Share وAirDrop معًا، يبدو أن عصر الجدران المغلقة بين النظامين يقترب من نهايته. (اليوم السابع)