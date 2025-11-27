24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
Lebanon 24
27-11-2025
|
10:19
A-
A+
كشفت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية التي أعلن عنها هذا العام.
وحصل هاتف Xiaomi Poco F8 Ultra على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3/77.8/7.9) ملم، وزنه 218غ، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68.
وأتت شاشاته من نوع AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1200/2608) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 416 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3000 nits، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.
زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالغلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية
bluetooth
6.0، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط، كما تؤمن هذه البطارية ميزة الشحن العكسي للأجهزة المحمولة باستطاعة 22.5 واط. (روسيا اليوم)
