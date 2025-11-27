ميزة في "غوغل" ستختفي من ملايين الأجهزة... ما هي؟

Advertisement

بعد نحو تسع إطلاقه في العام 2016، تستعدّ شركة " " لإنهاء دعم مساعدها الصوتي الشهير "Google Assistant" على ملايين الأجهزة حول العالم، ضمن خطة تدريجية لاستبداله بنظامها الجديد القائم على "Gemini".وبحسب بيان نشرته الشركة على صفحات الدعم الخاصة بها، فإن النسخة الكلاسيكية من "Google Assistant" ستتوقف عن العمل بمعظم الأجهزة المحمولة، ولن تكون متاحة للتنزيل على متاجر التطبيقات خلال وقت لاحق من العام الجاري.وأضاف البيان أن عملية الانتقال إلى "Gemini" ستشمل: الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى السيارات المرتبطة بالهواتف عبر Auto الأجهزة المتصلة مثل السماعات والساعات الذكية. (الامارات 24)