تكنولوجيا وعلوم
ميزة في "غوغل" ستختفي من ملايين الأجهزة... ما هي؟
Lebanon 24
27-11-2025
|
16:50
A-
A+
بعد نحو تسع
سنوات من
إطلاقه في العام 2016، تستعدّ شركة "
غوغل
" لإنهاء دعم مساعدها الصوتي الشهير "Google Assistant" على ملايين الأجهزة حول العالم، ضمن خطة تدريجية لاستبداله بنظامها الجديد القائم على
الذكاء الاصطناعي
"Gemini".
وبحسب بيان نشرته الشركة على صفحات الدعم الخاصة بها، فإن النسخة الكلاسيكية من "Google Assistant" ستتوقف عن العمل بمعظم الأجهزة المحمولة، ولن تكون متاحة للتنزيل على متاجر التطبيقات خلال وقت لاحق من العام الجاري.
وأضاف البيان أن عملية الانتقال إلى "Gemini" ستشمل: الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى السيارات المرتبطة بالهواتف عبر
android
Auto الأجهزة المتصلة مثل السماعات والساعات الذكية. (الامارات 24)
