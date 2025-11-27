تصميم جديد وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة… ما الذي تخفيه أبل في آيفون 18؟

Advertisement

يُرجَّح أن سلسلة آيفون 18 ستكون قفزة تصميمية وتقنية غير مسبوقة لدى "أبل"، وفق التسريبات التي بدأت تتكاثف قبل عام من طرحها. ورغم النجاح التجاري لآيفون 17، تُظهر المعلومات المسربة أن الجيل المقبل سيشكّل منعطفاً حقيقياً في شكل الهاتف وقدراته.وتشير التقارير إلى أنّ أبل تتجه لاعتماد منظومة بصمة الوجه أسفل الشاشة للمرة الأولى، ما سيجعل واجهة الهاتف شبه خالية من أي عناصر باستثناء ثقب صغير للكاميرا. وهو التطور الذي تسعى إليه الشركة منذ سنوات للوصول إلى شاشة "صافية" بالكامل بحلول 2027.أما على مستوى الكاميرا، فتجهّز الشركة لاستخدام فتحة عدسة متغيرة الرئيسية، ما يتيح تحكماً أعلى بالإضاءة وجودة أفضل في التصوير الليلي. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أكثر التحسينات المنتظرة، خصوصاً لعشاق التصوير الاحترافي.وتضيف التسريبات أن آيفون 18 برو سيحصل على تصميم خلفي أكثر انسجاماً بين الزجاج والألومنيوم، بعدما أثار الفاصل اللوني في آيفون 17 برو انتقادات واسعة.تقنياً، ستعتمد السلسلة على معالجات A20 المصنّعة بتقنية 2 من "TSMC"، ما يعني أداءً أقوى واستهلاكاً أقل للطاقة وحرارة أقل تحت الضغط، وهي عناصر قد تنعكس على تحسّن واضح في عمر البطارية.وبرمجياً، تُحضّر أبل لإطلاق نسخة متقدمة وأكثر استقراراً من Apple Intelligence بعد شراكتها مع " "، ما يُتوقع أن يمنح آيفون 18 قدرات ذكاء اصطناعي ناضجة مقارنة بالإصدارات السابقة، مع احتمال تقديم ميزات حصرية للجهاز الجديد.وبحسب ما تكشفه التسريبات، يبدو أن آيفون 18 سيكون أحد أكثر هواتف "أبل" إثارة منذ سنوات، نتيجة combination من تغييرات التصميم، والتحسينات البصرية، والقفزة المعالجية، والتطور البرمجي المنتظر.