Advertisement

متفرقات

تصميم جديد وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة… ما الذي تخفيه أبل في آيفون 18؟

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1447793-638998850005968150.jpg
Doc-P-1447793-638998850005968150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُرجَّح أن سلسلة آيفون 18 ستكون قفزة تصميمية وتقنية غير مسبوقة لدى "أبل"، وفق التسريبات التي بدأت تتكاثف قبل عام من طرحها. ورغم النجاح التجاري لآيفون 17، تُظهر المعلومات المسربة أن الجيل المقبل سيشكّل منعطفاً حقيقياً في شكل الهاتف وقدراته.
Advertisement

وتشير التقارير إلى أنّ أبل تتجه لاعتماد منظومة بصمة الوجه أسفل الشاشة للمرة الأولى، ما سيجعل واجهة الهاتف شبه خالية من أي عناصر باستثناء ثقب صغير للكاميرا. وهو التطور الذي تسعى إليه الشركة منذ سنوات للوصول إلى شاشة "صافية" بالكامل بحلول 2027.

أما على مستوى الكاميرا، فتجهّز الشركة لاستخدام فتحة عدسة متغيرة في الكاميرا الرئيسية، ما يتيح تحكماً أعلى بالإضاءة وجودة أفضل في التصوير الليلي. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أكثر التحسينات المنتظرة، خصوصاً لعشاق التصوير الاحترافي.

وتضيف التسريبات أن آيفون 18 برو سيحصل على تصميم خلفي أكثر انسجاماً بين الزجاج والألومنيوم، بعدما أثار الفاصل اللوني في آيفون 17 برو انتقادات واسعة.

تقنياً، ستعتمد السلسلة على معالجات A20 المصنّعة بتقنية 2 نانومتر من "TSMC"، ما يعني أداءً أقوى واستهلاكاً أقل للطاقة وحرارة أقل تحت الضغط، وهي عناصر قد تنعكس على تحسّن واضح في عمر البطارية.

وبرمجياً، تُحضّر أبل لإطلاق نسخة متقدمة وأكثر استقراراً من Apple Intelligence بعد شراكتها مع "غوغل"، ما يُتوقع أن يمنح آيفون 18 قدرات ذكاء اصطناعي ناضجة مقارنة بالإصدارات السابقة، مع احتمال تقديم ميزات حصرية للجهاز الجديد.

وبحسب ما تكشفه التسريبات، يبدو أن آيفون 18 سيكون أحد أكثر هواتف "أبل" إثارة منذ سنوات، نتيجة combination من تغييرات التصميم، والتحسينات البصرية، والقفزة المعالجية، والتطور البرمجي المنتظر.

مواضيع ذات صلة
OpenAI تكشف عن خطط لتطوير ذكاء اصطناعي قادر على إجراء أبحاث علمية متقدمة
lebanon 24
28/11/2025 07:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي أميركي: بناء وتطوير بنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
28/11/2025 07:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أداة ذكاء اصطناعي جديدة من أمازون... اكتشفها!
lebanon 24
28/11/2025 07:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فيروسات جديدة صممها الذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
28/11/2025 07:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

في الكاميرا

نانومتر

الرئيسي

شركة م

الجية

صافي

جاما

غوغل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:50 | 2025-11-27
12:30 | 2025-11-27
10:19 | 2025-11-27
09:34 | 2025-11-27
08:49 | 2025-11-27
05:46 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24