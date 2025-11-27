روبوتات بشرية صينية على الحدود مع فيتنام

حصلت شركة "يو بي تيك" الصينيّة، على عقد ضخم بقيمة 264 مليون يوان، لنشر روبوتات بشرية على المعابر الحدودية في مقاطعة قوانغشي المتاخمة لفيتنام.

ومن المقرر بدء عمليات التسليم في كانون الاول المقبل. (العربية)