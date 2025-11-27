21
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
روبوتات بشرية صينية على الحدود مع فيتنام
Lebanon 24
27-11-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصلت شركة "يو بي تيك" الصينيّة، على عقد ضخم بقيمة 264 مليون يوان، لنشر روبوتات بشرية على المعابر الحدودية في مقاطعة قوانغشي المتاخمة لفيتنام.
ومن المقرر بدء عمليات التسليم في كانون الاول المقبل. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترسيم الحدود مع قبرص: مكسب للبنان أم بداية صراع مع سوريا وتركيا؟
Lebanon 24
ترسيم الحدود مع قبرص: مكسب للبنان أم بداية صراع مع سوريا وتركيا؟
28/11/2025 01:24:00
28/11/2025 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع مع آمال اتفاق تجاري أميركي-صيني-هندي
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع مع آمال اتفاق تجاري أميركي-صيني-هندي
28/11/2025 01:24:00
28/11/2025 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من وزير العمل.. إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
بشرى من وزير العمل.. إليكم ما أعلنه
28/11/2025 01:24:00
28/11/2025 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى لمرضى السرطان: تقنية تعيد فعالية العلاج الكيميائي لأورام الرئة
Lebanon 24
بشرى لمرضى السرطان: تقنية تعيد فعالية العلاج الكيميائي لأورام الرئة
28/11/2025 01:24:00
28/11/2025 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيتنام
بي تي
روبوت
قد يعجبك أيضاً
ميزة في "غوغل" ستختفي من ملايين الأجهزة... ما هي؟
Lebanon 24
ميزة في "غوغل" ستختفي من ملايين الأجهزة... ما هي؟
16:50 | 2025-11-27
27/11/2025 04:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
10:19 | 2025-11-27
27/11/2025 10:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تدق ناقوس الخطر حول الروبوتات الشبيهة بالبشر
Lebanon 24
الصين تدق ناقوس الخطر حول الروبوتات الشبيهة بالبشر
09:34 | 2025-11-27
27/11/2025 09:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "غوغل" تعود إلى سباق الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
رسمياً.. "غوغل" تعود إلى سباق الذكاء الاصطناعي
08:49 | 2025-11-27
27/11/2025 08:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بأساليب جديدة... هكذا تتجسس إيران على كبار المسؤولين في إسرائيل
Lebanon 24
بأساليب جديدة... هكذا تتجسس إيران على كبار المسؤولين في إسرائيل
05:46 | 2025-11-27
27/11/2025 05:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:50 | 2025-11-27
ميزة في "غوغل" ستختفي من ملايين الأجهزة... ما هي؟
10:19 | 2025-11-27
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
09:34 | 2025-11-27
الصين تدق ناقوس الخطر حول الروبوتات الشبيهة بالبشر
08:49 | 2025-11-27
رسمياً.. "غوغل" تعود إلى سباق الذكاء الاصطناعي
05:46 | 2025-11-27
بأساليب جديدة... هكذا تتجسس إيران على كبار المسؤولين في إسرائيل
03:16 | 2025-11-27
دراسة أميركية: الإفراط في مشاهدة تيك توك وريلز يضعف التركيز
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
28/11/2025 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
28/11/2025 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24