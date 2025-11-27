Advertisement

منوعات

روبوتات بشرية صينية على الحدود مع فيتنام

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1447795-638998850373759512.jpg
Doc-P-1447795-638998850373759512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصلت شركة "يو بي تيك" الصينيّة، على عقد ضخم بقيمة 264 مليون يوان، لنشر روبوتات بشرية على المعابر الحدودية في مقاطعة قوانغشي المتاخمة لفيتنام.
ومن المقرر بدء عمليات التسليم في كانون الاول المقبل. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترسيم الحدود مع قبرص: مكسب للبنان أم بداية صراع مع سوريا وتركيا؟
lebanon 24
28/11/2025 01:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع مع آمال اتفاق تجاري أميركي-صيني-هندي
lebanon 24
28/11/2025 01:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى من وزير العمل.. إليكم ما أعلنه
lebanon 24
28/11/2025 01:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى لمرضى السرطان: تقنية تعيد فعالية العلاج الكيميائي لأورام الرئة
lebanon 24
28/11/2025 01:24:00 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

فيتنام

بي تي

روبوت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:50 | 2025-11-27
10:19 | 2025-11-27
09:34 | 2025-11-27
08:49 | 2025-11-27
05:46 | 2025-11-27
03:16 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24