تكنولوجيا وعلوم

طرق آمنة لاكتشاف المتابعين الصامتين على إنستغرام

Lebanon 24
28-11-2025 | 02:30
أصبح إنستغرام منصة رئيسية للتواصل الاجتماعي، تجمع بين الصور والفيديوهات القصيرة، ما يجعل المستخدمين يقضون ساعات طويلة على التطبيق، ومع هذا الاستخدام المكثف، يزداد الفضول لمعرفة من يتفقد الحسابات أو يتابع المنشورات بصمت.
رغم ذلك، لا يوفر إنستجرام ميزة مباشرة لمعرفة من يزور حسابك أو منشوراتك، لكن هناك بعض الطرق العملية التي يمكن اتباعها لاكتشاف المتابعين المراقبين:

1.مراقبة القصص 
انشر قصة عامة على حسابك، ثم تحقق من قائمة المشاهدين، إذا لاحظت ظهور شخص غير موجود ضمن قائمة متابعينك، فهذا يشير إلى أنه يتابع محتواك بصمت.

2. استخدام الحساب الاحترافي
إذا كان لديك حساب احترافي، يمكنك الوصول إلى بيانات عن الزوار الذين يتصفحون صفحتك، مع ذلك يجب أن تعرف أن هذه الميزة لا تكشف أسماء المستخدمين، لكنها تساعد في معرفة حجم التفاعل ومصدره.

3. الحذر من تطبيقات الطرف الثالث
تتوفر تطبيقات تدّعي قدرتها على كشف من يزور حسابك، لكنها غير موثوقة وتشكل خطرًا على بياناتك الشخصية، لأنها غالبًا ما تطلب الوصول إلى حسابك وتفاصيل تسجيل الدخول، كما أن إنستجرام لا يشارك بيانات الزوار مع أي جهة خارجية، لذا نتائج هذه التطبيقات غير دقيقة.

4. حماية خصوصيتك
لحماية حسابك على إنستجرام والحد من أي مراقبة غير مرغوبة، يمكنك التحكم في من يرى محتواك عبر القصص، على سبيل المثال يمكن نشر القصص لمجموعة محددة من الأصدقاء المقربين فقط، ما يضمن أن المحتوى لا يصل إلى الأشخاص الذين لا ترغب في ظهورهم. 

كما يمكن استخدام خيار "إخفاء القصة" لإخفاء المحتوى عن أشخاص محددين مباشرة من إعدادات الحساب، بحيث لا يتمكن هؤلاء من متابعة ما تنشره، وفي الوقت نفسه يبقى الوصول متاحًا لمن تختارهم. هذه الإجراءات تساعدك على الحفاظ على أمان حسابك وخصوصيتك دون الحاجة للاعتماد على تطبيقات خارجية قد تعرض بياناتك للخطر. (اليوم السابع)
