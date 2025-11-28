OpenAI تطمئن: بيانات مستخدمي ChatGPT آمنة بعد اختراق محدود

Advertisement

أثارت رسالة أمنية تلقّاها مستخدمو ChatGPT حول العالم حالة من القلق، بعد إعلان OpenAI تنبيهًا عامًا بشأن حادث اختراق لبيانات، ورغم لهجة التحذير الأولية، أكدت الشركة أن الغالبية الساحقة من المستخدمين لم تتأثر إطلاقًا، وأن الحادث لا يتعلق بمنصة ChatGPT نفسها.تعود الواقعة إلى اختراق أصاب Mixpanel، وهو مزود تحليلات خارجي تستخدمه OpenAI لتتبع النشاط على لوحة معلومات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وليس على منتج ChatGPT .وأوضحت OpenAI أن إشعار التحذير جاء اتساقًا مع سياسة الشفافية، رغم أن البيانات المعرضة للخطر تخص مجموعة محدودة فقط من مستخدمي API.أكدت الشركة أن الحادث لم يمس أنظمة OpenAI الداخلية، ولم يطل سجلات المحادثات،كلمات المرور، مفاتيح واجهات برمجة التطبيقات، أو معلومات الدفع وأي بيانات شخصية حساسة.وتقتصر البيانات المحتمل ظهورها في سجلات Mixpanel على أسماء حسابات مستخدمي API، عناوين البريد الإلكتروني المسجلة، الموقع التقريبي بناءً على بيانات المتصفح، معلومات نظام التشغيل والمتصفح، المواقع المُحيلة، ومعرّفات المستخدم أو المؤسسة الداخلية.وأعلنت الشركة أنها أزالت Mixpanel من جميع أنظمة الإنتاج وبدأت تحقيقًا شاملًا لتحديد مدى التسريب، وتواصلت مع المؤسسات والمشرفين المعنيين لتقييم أي تأثير محتمل.يأتي التنبيه الواسع بهدف منع اللبس والحد من انتشار معلومات غير دقيقة، خصوصًا أن البعض قد يخلط بين منتجات OpenAI المختلفة.وتوضح الشركة أن مستخدمي ChatGPT العاديين سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ليسوا معرضين لأي مخاطر. (اليوم السابع)