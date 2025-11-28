Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

DeepSeek تطلق نموذجًا تجريبيًا جديدًا

Lebanon 24
28-11-2025 | 23:00
أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك أحدث نماذجها، ووصفت الإصدار بأنه ما يزال "تجريبيًا".

ووفقًا لتقرير رويترز، أوضحت الشركة أن النموذج الجديد يتمتع بكفاءة أعلى في التدريب، إضافةً إلى سرعة أفضل في معالجة النصوص الطويلة مقارنة بالإصدارات السابقة.

النموذج الجديد يحمل اسم DeepSeek-V3.2-Exp، وتصفه الشركة—التي تتخذ من هانغتشو مقرًا لها—بأنه يمثل "مرحلة انتقالية نحو بنية الجيل التالي" في منشور لها على منصة المطورين Hugging Face.

وكانت ديب سيك قد أثارت اهتمامًا عالميًا في يناير الماضي عندما طرحت نموذجها المفتوح المصدر R1، مؤكدة أن تكلفة تدريبه منخفضة جدًا مقارنة بنماذج الشركات الغربية الكبرى. وقد أحدث النموذج حينها صدمة في وادي السيليكون، إذ دفع العديد من المستثمرين إلى بيع أسهم التكنولوجيا نتيجة التشكيك في التكاليف المعلنة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لدى الشركات المنافسة.

ومنذ ذلك الحين، تراجع ظهور الشركة ومؤسسها ليانغ وينفنغ إعلاميًا، باستثناء بعض الإصدارات والتحديثات المحدودة.
ومؤخرًا، أعلنت الشركة أن تكلفة تدريب نموذجها الشهير R1 بلغت 294 ألف دولار فقط، وهو رقم يقل كثيرًا عن ما تصرح به الشركات الأميركية المنافسة.

