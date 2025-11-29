Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

OnePlus تطلق هاتفا ببطارية كبيرة

Lebanon 24
29-11-2025 | 06:58
Doc-P-1448518-639000217068472150.jpg
Doc-P-1448518-639000217068472150.jpg photos 0
بدأت oneplus بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد المحمولة بسبب بطاريته الكبيرة وميزاته العملية.
فائق السرعة باستطاعة 100 واط، وهيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.
 
شاشاته أتت من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1272/2800) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، كثافتها 450 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات +HDR10 وDolby Vision وHDR Vivid، وحميت بزجاج Crystal Shield المضاد للصدمات والخدوش.
 
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 العالي الأداء، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.

زوّدته OnePlus أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. (روسيا اليوم) 
