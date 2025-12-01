Advertisement

متفرقات

"ديب سيك" الصينية تتحدّى: نموذجها الجديد يضاهي GPT-5

Lebanon 24
01-12-2025 | 12:46
أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "ديب سيك" عن إصدارين جديدين من نموذجها، بعد النسخة التجريبية التي طرحتها قبل أسابيع. الإصدار الأول، DeepSeek-V3.2، يأتي كتطوير مباشر للنموذج السابق، وتقول الشركة إنه يُضاهي أداء GPT-5 في عدد من معايير التفكير، وفق تقرير "بلومبرغ".
ويجمع النموذج بين محاكاة التفكير البشري والقدرة على استخدام الأدوات الرقمية مثل محركات البحث والآلات الحاسبة ومنفذي الأكواد. وأكدت الشركة عبر منصة "إكس" أنه أول نموذج يدمج التفكير مباشرة بآلية استخدام الأدوات.

أما الإصدار الثاني، DeepSeek-V3.2-Speciale، فيركّز على القدرات الحسابية والاستدلالية، ويضاهي أداء Gemini-3 Pro من "غوغل". وحقق نتائج عالية في اختبارات دولية مثل أولمبياد الرياضيات وأولمبياد المعلوماتية.

وقالت الشركة إنها ابتكرت طريقة جديدة لتدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها لجعل النماذج أسرع وأكثر كفاءة. وتواصل "ديب سيك" توسيع حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي الصيني، بعد نموذجها الذي أحدث ضجة مطلع العام، وإصدارها الأسبوع الماضي نموذج DeepSeekMath-V2 المتخصص في إثبات النظريات الرياضية.

