iPhone 17e يستهدف ترقية مستخدمي الأجهزة القديمة دون تكلفة مرتفعة

تتزايد التسريبات حول هاتف 17e المرتقب، والذي من المتوقع أن تطلقه شركة Apple خلال النصف الأول من عام 2026 ليكون الخيار الاقتصادي ضمن عائلة آيفون الجديدة، وتشير أحدث المعلومات إلى أن الهاتف سيأتي بتحديثات مهمة مقارنةً بهاتف iPhone 16e الحالي، وبشكل يجعله أقرب إلى تصميم iPhone 17 القياسي.أبرز التغييرات المتوقعة في الهاتف الجديد هو اعتماد تصميم Dynamic Island بدلًا من النوتش العريض التقليدي الموجود في iPhone 16e، ووفقًا لتسريب نشره موقع MyDrivers نقلًا عن مصادر على منصة Weibo، فإن هذه الخطوة ستنهي رسميًا استخدام النتوء الكبير في سلسلة الهواتف الاقتصادية من آبل، لتوحد الشركة لغة التصميم عبر جميع الطرازات.تشير المعلومات إلى أن iPhone 17e سيحافظ على شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، تمامًا مثل الجيل السابق، مع معدل تحديث 60 فقط. ورغم أن هذا قد يُعد نقطة ضعف مقارنة بالهواتف المنافسة، إلا أنه متوقع كون الهاتف ينتمي لفئة الـ“e” الاقتصادية.من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا خلفية واحدة، لكن بعض التقارير رجّحت أنها ستكون بدقة 48 ميجابكسل، ما يمثل قفزة عن iPhone 16e،كما قد يعمل الجهاز بمعالج A19 مع عدد أقل من أنوية معالج الرسوميات، وهو ما يميّزه عن النسخة الأساسية من iPhone 17، مع الحفاظ على أداء قوي مناسب لفئته السعرية.تشير التسريبات إلى أن سعر iPhone 17e قد يبدأ من 4499 يوانًا صينيًا ،وهو سعر مشابه لإصدار العام الماضي، ليبقى الهاتف خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة آيفون بسعر أقل.تستهدف Apple بهذا الإصدار شريحة المستخدمين الراغبين في الترقية من أجهزة أقدم مثل iPhone 11، مع تقديم تجربة أحدث دون تكلفة مرتفعة.وتتوقع تقارير سابقة أن يتم الكشف الرسمي عن الجهاز في أيار 2026، بينما ستُعلن الشركة عن سلسلة iPhone 17 الكاملة ، بما في ذلك iPhone 17 Pro وiPhone 17 Air في أيلول المقبل.(اليوم السابع)