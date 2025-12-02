Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

iPhone 17e يستهدف ترقية مستخدمي الأجهزة القديمة دون تكلفة مرتفعة

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:43
A-
A+

Doc-P-1450041-639002945379748553.jpg
Doc-P-1450041-639002945379748553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتزايد التسريبات حول هاتف iphone 17e المرتقب، والذي من المتوقع أن تطلقه شركة Apple خلال النصف الأول من عام 2026 ليكون الخيار الاقتصادي ضمن عائلة آيفون الجديدة، وتشير أحدث المعلومات إلى أن الهاتف سيأتي بتحديثات مهمة مقارنةً بهاتف iPhone 16e الحالي، وبشكل يجعله أقرب إلى تصميم iPhone 17 القياسي.
Advertisement

أبرز التغييرات المتوقعة في الهاتف الجديد هو اعتماد تصميم Dynamic Island بدلًا من النوتش العريض التقليدي الموجود في iPhone 16e، ووفقًا لتسريب نشره موقع MyDrivers نقلًا عن مصادر على منصة Weibo، فإن هذه الخطوة ستنهي رسميًا استخدام النتوء الكبير في سلسلة الهواتف الاقتصادية من آبل، لتوحد الشركة لغة التصميم عبر جميع الطرازات.

تشير المعلومات إلى أن iPhone 17e سيحافظ على شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، تمامًا مثل الجيل السابق، مع معدل تحديث 60 هرتز فقط. ورغم أن هذا قد يُعد نقطة ضعف مقارنة بالهواتف المنافسة، إلا أنه متوقع كون الهاتف ينتمي لفئة الـ“e” الاقتصادية.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا خلفية واحدة، لكن بعض التقارير رجّحت أنها ستكون بدقة 48 ميجابكسل، ما يمثل قفزة عن iPhone 16e،
كما قد يعمل الجهاز بمعالج A19 مع عدد أقل من أنوية معالج الرسوميات، وهو ما يميّزه عن النسخة الأساسية من iPhone 17، مع الحفاظ على أداء قوي مناسب لفئته السعرية.

تشير التسريبات إلى أن سعر iPhone 17e قد يبدأ من 4499 يوانًا صينيًا ،وهو سعر مشابه لإصدار العام الماضي، ليبقى الهاتف خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة آيفون بسعر أقل.

تستهدف Apple بهذا الإصدار شريحة المستخدمين الراغبين في الترقية من أجهزة أقدم مثل iPhone 11، مع تقديم تجربة أحدث دون تكلفة مرتفعة.
وتتوقع تقارير سابقة أن يتم الكشف الرسمي عن الجهاز في أيار 2026، بينما ستُعلن الشركة عن سلسلة iPhone 17 الكاملة ، بما في ذلك iPhone 17 Pro وiPhone 17 Air  في أيلول المقبل.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
تحذير من فيروس جديد يستهدف مستخدمي واتساب ويب
lebanon 24
02/12/2025 19:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تستهدف أطراف المحمودية والجرمق والعيشية ومرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان
lebanon 24
02/12/2025 19:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف المرتفعات الشمالية لبلدة كفرشوبا
lebanon 24
02/12/2025 19:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيليّة استهدفت الشعرة والنبي شيت وزعرين ومرتفعات الريحان
lebanon 24
02/12/2025 19:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24

iphone 16

iphone

سوميا

دمين

ساسي

هرتز

زايد

راغب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:07 | 2025-12-02
03:40 | 2025-12-02
00:55 | 2025-12-02
23:00 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
12:46 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24