ابتكار روسي يعد بأطراف صناعية تدوم مدى الحياة

كشف فريق من العلماء عن طريقة جديدة لتصنيع أطراف صناعية عالية المتانة توصف بأنها "دائمة"، وذلك عبر استخدام سبيكة متقدمة مكوّنة من التيتانيوم والنيكل والنحاس والزركونيوم.

وتعتمد هذه السبيكة على خاصية "ذاكرة الشكل" التي تتميز بها بعض ، كما تم تزويد سطحها بطبقة زجاجية لحمايتها. وأظهرت الاختبارات أن المادة الناتجة أقوى بسبع مرات وأكثر مقاومة للتآكل، مما يجعلها مناسبة لإنتاج أطراف صناعية طويلة الأمد، مثل مفاصل الركبة.

ويؤكد الباحثون أن هذا الابتكار من شأنه تحسين حياة عشرات الآلاف من المحتاجين، إذ تُستبدل الأطراف الصناعية التقليدية كل عشر سنوات تقريباً، بينما ستتمتع الأطراف الجديدة بعمر افتراضي أطول بكثير. وإلى جانب صناعة الأطراف، تتمتع هذه المادة بإمكانات واسعة في مجالات أخرى؛ ففي جراحة الوجه والفكين يُستخدم حالياً نوع قريب من هذه السبيكة يُعرف باسم "نيكليد التيتانيوم".

وتوضح الباحثة مارينا أوستابينكو، الأستاذة المشاركة ، قائلة: "تُستخدم هذه المادة في صناعة الدعامات الطبية، حيث تبرز خاصية ذاكرة الشكل بوضوح. تتم عملية التوسيع من خلال تبريد الدعامة وتشكيلها على هيئة أنبوب قبل إدخالها عبر الشريان إلى القلب، لتتمدد تلقائياً مع ارتفاع درجة حرارتها. هذه هي الآلية الأساسية لذاكرة الشكل في المعادن".

كما يشير الباحثون إلى أن استخدامات هذه السبيكة لا تقتصر على المجال الطبي فقط، بل يمكن أن تشمل أيضاً تطوير الروبوتات، بما فيها الروبوتات المخصّصة للعمليات الجراحية