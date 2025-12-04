Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ابتكار روسي يعد بأطراف صناعية تدوم مدى الحياة

Lebanon 24
04-12-2025 | 00:14
A-
A+
Doc-P-1450615-639004296037153434.jpg
Doc-P-1450615-639004296037153434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشف فريق من العلماء الروس عن طريقة جديدة لتصنيع أطراف صناعية عالية المتانة توصف بأنها "دائمة"، وذلك عبر استخدام سبيكة متقدمة مكوّنة من التيتانيوم والنيكل والنحاس والزركونيوم.

وتعتمد هذه السبيكة على خاصية "ذاكرة الشكل" التي تتميز بها بعض المعادن، كما تم تزويد سطحها بطبقة زجاجية لحمايتها. وأظهرت الاختبارات أن المادة الناتجة أقوى بسبع مرات وأكثر مقاومة للتآكل، مما يجعلها مناسبة لإنتاج أطراف صناعية طويلة الأمد، مثل مفاصل الركبة.

ويؤكد الباحثون أن هذا الابتكار من شأنه تحسين حياة عشرات الآلاف من المحتاجين، إذ تُستبدل الأطراف الصناعية التقليدية كل عشر سنوات تقريباً، بينما ستتمتع الأطراف الجديدة بعمر افتراضي أطول بكثير. وإلى جانب صناعة الأطراف، تتمتع هذه المادة بإمكانات واسعة في مجالات أخرى؛ ففي جراحة الوجه والفكين يُستخدم حالياً نوع قريب من هذه السبيكة يُعرف باسم "نيكليد التيتانيوم".

وتوضح الباحثة مارينا أوستابينكو، الأستاذة المشاركة في الجامعة، قائلة: "تُستخدم هذه المادة في صناعة الدعامات الطبية، حيث تبرز خاصية ذاكرة الشكل بوضوح. تتم عملية التوسيع من خلال تبريد الدعامة وتشكيلها على هيئة أنبوب قبل إدخالها عبر الشريان إلى القلب، لتتمدد تلقائياً مع ارتفاع درجة حرارتها. هذه هي الآلية الأساسية لذاكرة الشكل في المعادن".

كما يشير الباحثون إلى أن استخدامات هذه السبيكة لا تقتصر على المجال الطبي فقط، بل يمكن أن تشمل أيضاً تطوير الروبوتات، بما فيها الروبوتات المخصّصة للعمليات الجراحية

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
محكمة روسية: السجن مدى الحياة لـ8 أشخاص بتهمة تفجير جسر القرم عام 2022
lebanon 24
04/12/2025 09:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: 36 صاروخا وما يقرب من 600 مسيرة روسية استهدفت الحياة المدنية في كييف
lebanon 24
04/12/2025 09:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية وصناعية وطاقة غربي أوكرانيا
lebanon 24
04/12/2025 09:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم إقليم ستافروبول الروسي: هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بالمنطقة الصناعية بالإقليم
lebanon 24
04/12/2025 09:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24

مدى الحياة

في الجامعة

المعادن

الجراح

الروس

العلم

أوستا

روبوت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:24 | 2025-12-04
23:49 | 2025-12-03
10:33 | 2025-12-03
07:34 | 2025-12-03
02:09 | 2025-12-03
23:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24