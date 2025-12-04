Advertisement

منوعات

روسيا تحظر Roblox بسبب محتوى "غير لائق" للأطفال

Lebanon 24
04-12-2025 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1450640-639004337969732667.jpg
Doc-P-1450640-639004337969732667.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

حظرت روسيا الوصول إلى منصة الألعاب الأميركية للأطفال "روبلوكس" (Roblox)، مبررة ذلك بوجود "محتوى غير لائق".

وأعلنت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" أن منصة Roblox "تحتوي على محتوى غير مناسب قد يؤثر سلبًا على النمو الفكري والأخلاقي للأطفال".

شركة Roblox قالت من جهتها: "نحترم القوانين واللوائح المحلية في جميع البلدان التي نعمل فيها، ونؤمن بأن Roblox توفر بيئة إيجابية للتعلم والإبداع والتواصل البنّاء".

وأضافت أن الشركة تضع "السلامة على رأس أولوياتها، وتمتلك مجموعة قوية من التدابير الوقائية والاستباقية للكشف عن المحتوى الضار ومنعه على منصتنا".

ويأتي الحظر في وقت يتجاوز فيه عدد المستخدمين النشطين يوميًا على 151.5مليون مستخدم في الربع الثالث من هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن Roblox تم حظرها أيضًا في بعض الدول مثل العراق وتركيا، بسبب مخاوف تتعلق باستغلال المنصة من قبل متحرشين للتسبب في أذى للأطفال.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الصحافة الفرنسية: اليابان تستدعي السفير الصيني عقب تصريح دبلوماسي وُصف بـ"غير اللائق"
lebanon 24
04/12/2025 09:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يتحوّل إلى "صانع محتوى"
lebanon 24
04/12/2025 09:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تطلق أداة "حماية محتوى فيسبوك" لمواجهة سرقة الفيديوهات على المنصتين
lebanon 24
04/12/2025 09:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: التعزيزات العسكرية الأميركية في الكاريبي "غير مبررة" وتزيد التوترات
lebanon 24
04/12/2025 09:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

الاتصالات الروسية

هيئة الرقابة

من جهته

روبلوكس

العراق

تركيا

الروس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:14 | 2025-12-04
23:49 | 2025-12-03
10:33 | 2025-12-03
07:34 | 2025-12-03
02:09 | 2025-12-03
23:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24