روسيا تحظر Roblox بسبب محتوى "غير لائق" للأطفال

حظرت الوصول إلى منصة الألعاب الأميركية للأطفال " " (Roblox)، مبررة ذلك بوجود "محتوى غير لائق".

وأعلنت على "روسكومنادزور" أن منصة Roblox "تحتوي على محتوى غير مناسب قد يؤثر سلبًا على النمو الفكري والأخلاقي للأطفال".

شركة Roblox قالت من جهتها: "نحترم القوانين واللوائح المحلية في جميع البلدان التي نعمل فيها، ونؤمن بأن Roblox توفر بيئة إيجابية للتعلم والإبداع والتواصل البنّاء".

وأضافت أن الشركة تضع "السلامة على رأس أولوياتها، وتمتلك مجموعة قوية من التدابير الوقائية والاستباقية للكشف عن المحتوى الضار ومنعه على منصتنا".

ويأتي الحظر في وقت يتجاوز فيه عدد المستخدمين النشطين يوميًا على 151.5مليون مستخدم في الربع الثالث من هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن Roblox تم حظرها أيضًا في بعض الدول مثل وتركيا، بسبب مخاوف تتعلق باستغلال المنصة من قبل متحرشين للتسبب في أذى للأطفال.