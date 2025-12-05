أبل تعزّز نظام الساعات... خرائط وتحذيرات فورية للكوارث

Advertisement

كشفت عن النسخة المرشحة من تحديث watchOS 26.2، وهو الترقية المقبلة لنظام تشغيل ساعات Apple Watch، ويتضمّن ميزة مُحسّنة لتنبيهات الأمان. ففي ، ستقوم الساعة بإرسال تنبيهات فورية تتعلق بالفيضانات والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المختلفة.وبحسب تقرير موقع 9to5Mac، سيقدّم التحديث معلومات تفصيلية ضمن التنبيهات، مثل خرائط للمناطق المتأثرة وروابط لإرشادات السلامة. ويتيح وصول التنبيهات مباشرة إلى معصم المستخدم اتخاذ إجراءات سريعة قد تنقذ الحياة، حتى عندما يكون هاتف الآيفون داخل حقيبة أو في مكان يصعب الوصول إليه.كما تمثّل الساعة قناة إنذار ثانوية للمستخدمين الذين يفعّلون الوضع الصامت على هواتفهم، ما يزيد من احتمالات ملاحظة التحذيرات. ويوفر التنسيق التفصيلي في التنبيه، بما في ذلك الخرائط والروابط، سياقًا أوضح لتقييم حجم المخاطر مقارنة بالتنبيهات النصية التقليدية.