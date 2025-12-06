Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تزيل هذه الميزة من هواتف "آيفون 17 Pro"

Lebanon 24
06-12-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1451417-639005923960824993.webp
Doc-P-1451417-639005923960824993.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة مفاجئة، أزالت شركة "آبل" ميزة التصوير الليلي Night Mode  من وضع البورتريه في هواتف آيفون 17 Pro و17 Pro Max، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا القرار وتأثيره على تجربة المستخدم.

وكانت الميزة متاحة منذ إطلاق آيفون 12 Pro قبل أعوام، وتُعد من أبرز أدوات التصوير الليلي لدى المستخدمين، حيث تسمح بالتقاط صور بورتريه في الإضاءة المنخفضة مع الحفاظ على إضاءة جيدة، وخلفية ضبابية جذابة.
Advertisement

وشكلت هذه الميزة عنصرًا أساسًا لهواة التصوير الليلي، حيث كانت تتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة الصعبة، مما جعلها واحدة من أكثر أدوات التصوير استخدامًا في هواتف آيفون السابقة.

ولاحظ المستخدمون هذا التغيير فور تجربة التصوير في الإضاءة المنخفضة عبر وضع بورتريه، حيث اختفت أيقونة القمر الخاصة بتفعيل Night Mode، في حين بقي الوضع متاحًا عند استخدام وضع التصوير العادي.

وبالعزدة  إلى صفحات الدعم الرسمية لدى أبل، تبيّن أن دعم الجمع بين Night Mode وبورتريه ينتهي عند سلسلة آيفون 16 Pro، دون إدراج آيفون 17 Pro ضمن الأجهزة المدعومة.


وتعني إزالة الميزة أن المستخدمين لم يعودوا قادرين على التقاط صور بورتريه ليلية بإضاءة محسّنة، ما يؤثر على جودة الصور في البيئات منخفضة الإضاءة، خاصة في تصوير الأشخاص.

ولم تصدر أبل أي تعليق رسمي يفسّر سبب إزالة هذه الميزة، أو ما إذا كان القرار تقنيًا مؤقتًا يمكن الرجوع عنه، لاحقًا، عبر تحديث برمجي.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"أبل" تدرس خفض إنتاج "آيفون إير" مع زيادة إنتاج سلسلة "آيفون 17"
lebanon 24
06/12/2025 10:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مصمم "آيفون إير" يغادر "أبل" إلى شركة ناشئة
lebanon 24
06/12/2025 10:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
صدمة في أبل: إيقاف "آيفون آير" بسبب ضعف المبيعات
lebanon 24
06/12/2025 10:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تحلق إلى 4 تريليونات دولار بقوة "آيفون"
lebanon 24
06/12/2025 10:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24

قادري

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-12-05
16:00 | 2025-12-05
13:25 | 2025-12-05
09:09 | 2025-12-05
07:25 | 2025-12-05
04:03 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24