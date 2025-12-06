23
تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تزيل هذه الميزة من هواتف "آيفون 17 Pro"
Lebanon 24
06-12-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة مفاجئة، أزالت شركة "آبل" ميزة التصوير الليلي Night Mode من وضع البورتريه في هواتف آيفون 17 Pro و17 Pro Max، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا القرار وتأثيره على تجربة المستخدم.
وكانت الميزة متاحة منذ إطلاق آيفون 12 Pro قبل أعوام، وتُعد من أبرز أدوات التصوير الليلي لدى المستخدمين، حيث تسمح بالتقاط صور بورتريه في الإضاءة المنخفضة مع الحفاظ على إضاءة جيدة، وخلفية ضبابية جذابة.
وشكلت هذه الميزة عنصرًا أساسًا لهواة التصوير الليلي، حيث كانت تتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة الصعبة، مما جعلها واحدة من أكثر أدوات التصوير استخدامًا في هواتف آيفون السابقة.
ولاحظ المستخدمون هذا التغيير فور تجربة التصوير في الإضاءة المنخفضة عبر وضع بورتريه، حيث اختفت أيقونة القمر الخاصة بتفعيل Night Mode، في حين بقي الوضع متاحًا عند استخدام وضع التصوير العادي.
وبالعزدة إلى صفحات الدعم الرسمية لدى أبل، تبيّن أن دعم الجمع بين Night Mode وبورتريه ينتهي عند سلسلة آيفون 16 Pro، دون إدراج آيفون 17 Pro ضمن الأجهزة المدعومة.
وتعني إزالة الميزة أن المستخدمين لم يعودوا قادرين على التقاط صور بورتريه ليلية بإضاءة محسّنة، ما يؤثر على جودة الصور في البيئات منخفضة الإضاءة، خاصة في تصوير الأشخاص.
ولم تصدر أبل أي تعليق رسمي يفسّر سبب إزالة هذه الميزة، أو ما إذا كان القرار تقنيًا مؤقتًا يمكن الرجوع عنه، لاحقًا، عبر تحديث برمجي.(إرم نيوز)
قادري
دمين
