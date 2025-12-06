Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركات التكنولوجيا ترفض خطة الهند لتفعيل تتبع المواقع بشكل دائم

Lebanon 24
06-12-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1451704-639006523463790455.jpg
Doc-P-1451704-639006523463790455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعود الهند مرة أخرى إلى دائرة الجدل حول سياسات تتبع الهواتف، حيث تشير تقارير رويترز إلى أن الحكومة تدرس مقترحًا جديدًا يُلزم شركات تصنيع الهواتف الذكية بتفعيل خدمات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية بشكل دائم، دون السماح للمستخدمين بإيقافها.
Advertisement

يأتي هذا التطور بعد يومين فقط من تراجع الحكومة عن خطة إلزام الشركات بتثبيت تطبيق حكومي للأمن السيبراني مسبقًا على الأجهزة، ورغم ذلك يبدو أن قطاع الاتصالات يدفع باتجاه إجراء رقابي أكثر صرامة.

وبحسب التقرير، يسعى المقترح إلى:

إبقاء خدمة A-GPS مفعّلة 24/7 ، منع المستخدم من إيقاف خدمات تحديد الموقع ، تعطيل الإشعارات التي تُبلغ المستخدمين عند وصول شركات الاتصالات إلى مواقعهم.

وكان من المقرر عقد اجتماع بين وزارة الداخلية وشركات صناعة الهواتف لمناقشة القرار، إلا أنه جرى تأجيله.

يدافع مؤيدو القرار عن المقترح باعتباره وسيلة لتحسين قدرة جهات إنفاذ القانون على تحديد المواقع بدقة خلال التحقيقات، خاصة أن بيانات أبراج الاتصالات قد تعاني من هامش خطأ كبير، لكن المعارضين يرون أن القرار يمثل انتهاكًا صريحًا لخصوصية 1.4 مليار شخص، ويحوّل الهواتف إلى أدوات تتبع حكومية مستمرة.

شركات آبل وجوجل وسامسونج أعربت عن رفضها للمقترح، وأرسلت جماعة الضغط ICEA رسالة سرية للحكومة تصف الإجراء بأنه "غير مسبوق عالميًا" ويمثل تجاوزًا تنظيميًا، محذرة من مخاطر محتملة على فئات حساسة مثل العسكريين والقضاة والصحفيين.

مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) بدورها حذّرت من العواقب الخطيرة لهذا الإجراء، مؤكدة أن تفعيل نظام تحديد المواقع بشكل دائم سيمكن شركات الاتصالات والجهات الأمنية من معرفة الموقع الدقيق لأي شخص في أي لحظة، وربما دون إجراءات قانونية كافية. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
ترامب: سأعلّق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث حتى يتعافى نظامنا
lebanon 24
07/12/2025 12:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تطلب من شركات الطيران عدم تشغيل طائرات إيرباص A320 حتى يتم إجراء التعديلات المطلوبة
lebanon 24
07/12/2025 12:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار مراجعة الـ"غرين كارد".. ترامب يُعلّق الهجرة بشكل دائم من هذه الدول
lebanon 24
07/12/2025 12:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يعتزم الإبقاء على نحو 60 ألف جندي احتياط في الخدمة بشكل دائم اعتباراً من 2026 وسط توقعات بمرحلة طويلة من التوتر على عدة جبهات
lebanon 24
07/12/2025 12:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

سامسونج

رويترز

سامسون

مار ال

الهند

سامسو

براني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:46 | 2025-12-07
02:37 | 2025-12-07
01:29 | 2025-12-07
00:05 | 2025-12-07
16:11 | 2025-12-06
12:09 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24