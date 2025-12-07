22
تكنولوجيا وعلوم
نزيف المصمّمين يربك مستقبل تصميم آبل
Lebanon 24
07-12-2025
|
02:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتعمّق أزمة استنزاف الكفاءات في آبل، إذ لم تعد الانشقاقات محصورة بقسم
الذكاء الاصطناعي
المتعثر، بل بدأت تطال أسماء بارزة في فريق التصميم، في إشارة إضافية إلى ارتباك داخلي حول هوية منتجات الشركة وشكلها المستقبلي.
وبحسب موقع "creative bloq"، فبعد أسابيع على تسرّب خبر مغادرة المصمّم أبيدور شودري، صاحب طرح هاتف
iphone
Air، للعمل في شركة متخصّصة في الذكاء الاصطناعي، برزت مغادرة جديدة لاسم ثقيل في منظومة "التجربة البصرية" لآبل، مع انتقال المدير التنفيذي لتصميم واجهة المستخدم
آلان
داي إلى شركة Meta.
مارك زوكربيرغ
أعلن بنفسه على منصة Threads عن تأسيس "استوديو إبداعي جديد" داخل Reality Labs بقيادة داي، موضحًا أن هذا الاستوديو سيجمع بين التصميم والأزياء والتكنولوجيا "لتحديد
الجيل القادم
من منتجات وتجارب ميتا"، في خطوة تُقرأ بوضوح على أنها محاولة استثمار مباشرة في خبرة آبل التصميمية الممتدّة لعقود.
أهمية رحيل داي لا تتعلق بالمنصب فقط، بل أيضًا بكونه يقف خلف واحدة من أكثر واجهات آبل إثارة للجدل في السنوات الأخيرة: Liquid Glass، التي قسمت آراء المستخدمين والمختصين بين من يراها نقلة بصرية سلسة، ومن يعتبرها مثالًا على المبالغة الشكلية على حساب الوضوح والعملية. وبالتوازي، ما زال هاتف iPhone Air، بتنازلاته التصميمية الجريئة، يواجه انتقادات من شريحة من المستخدمين الذين رأوا أن خفة الجهاز جاءت على حساب ما اعتادوه من ثبات وتجربة استخدام مريحة.
ورغم أن انتقال الموظفين بين عمالقة التكنولوجيا ليس أمرًا جديدًا، إلا أن لافتًا أن اثنين من العقول التي وقفت خلف "أكثر حيل آبل التصميمية جرأة وإثارة للانقسام" يغادران بهذا التسارع، وفي الاتجاه نفسه تقريبًا. فهذا المسار لا يطرح أسئلة فقط حول قدرة آبل على الاحتفاظ بالمواهب، بل أيضًا حول مدى ثقتها بخياراتها التصميمية الأخيرة، في وقت تتزايد فيه الأصوات التي تتهم الشركة بأنها ما زالت تُقدم قرارات "جريئة" شكليًا، لكنها لم تعد تبدو مقتنعة بها بالكامل، لا في أجهزتها ولا في لغتها البصرية.
