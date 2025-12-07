ميتـا ترجئ واحدًا من أهم مشاريعها… تأجيل إطلاق نظارات الواقع المختلط Phoenix إلى 2027

Advertisement

أفادت تقارير تقنية حديثة بأن قررت تأجيل إطلاق نظارات الواقع المختلط الجديدة، المعروفة بالاسم الرمزي Phoenix، إلى عام 2027 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في 2026، في خطوة تعكس إعادة تقييم شاملة لاستراتيجية الشركة في مجال الواقع المختلط.وحسب مصادر مطلعة، جاء قرار التأجيل بتوجيهات مباشرة من ، التي شددت على منح فرق التطوير وقتًا إضافيًا لضبط التفاصيل بدقة. ويهدف هذا التوجه إلى تقديم منتج مستقر تقنيًا وخالٍ من المشكلات التي قد تؤثر على تجربة المستخدم عند الإطلاق، بدلًا من طرحه بشكل متسرع في السوق.وأكد مسؤولو قسم الواقع المختلط أن فترة التأجيل لن تُستغل لإضافة ميزات جديدة، بل لتحسين الأداء، ورفع جودة التصنيع، وضمان تكامل أفضل بين البرمجيات والمكوّنات المادية للجهاز.تُظهر المعطيات الأولية أن نظارات Phoenix ستتبنى تصميمًا قريبًا من النظارات التقليدية والخفيفة، مع الاعتماد على وحدة خارجية منفصلة تتولى معالجة البيانات وتزويد الجهاز بالطاقة. هذا النهج يسمح بتخفيف الوزن عن الرأس وتعزيز الراحة خلال الاستخدام .ويُقدّر وزن النظارة بحوالى 100 غرام فقط، ما يجعلها من أخف نماذج النظارات الذكية المطروحة أو المرتقبة. كما تشير التوقعات إلى أن مواصفاتها التقنية ستكون أقل من أجهزة الواقع المختلط عالية الأداء مثل Apple Vision Pro، في خطوة تعكس رغبة ميتا بتقديم جهاز مخصص للاستخدام اليومي العملي بدل التركيز على القوة القصوى فقط.يتقاطع هذا التطوير مع تقارير تفيد بأن ميتا تتجه إلى خفض ميزانيات مشاريع الميتافيرس بشكل كبير خلال العامين المقبلين، نتيجة الخسائر المتراكمة التي يسجلها قسم Reality Labs المسؤول عن هذه التقنيات.ويرى محللون أن الشركة تحاول إيجاد توازن بين متابعة الابتكار من جهة، والتحكم في النفقات وتحقيق استقرار مالي أكبر من جهة أخرى.وبالنسبة للمستخدم النهائي، قد يُعدّ هذا التأجيل خطوة إيجابية تتيح الحصول على منتج أكثر نضجًا واستقرارًا عند طرحه. لكن في الوقت نفسه، قد يفتح المجال أمام المنافسين لتسريع تطوير أجهزتهم وملء الفراغ في سوق النظارات الذكية خلال السنتين المقبلتين.في الخلاصة، يعكس قرار ميتا اعتماد مسار أكثر حذرًا في سباق الواقع المختلط، حيث باتت الجودة والاستدامة المالية تتقدم على عامل السرعة في إطلاق المنتجات.