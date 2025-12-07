Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميتـا ترجئ واحدًا من أهم مشاريعها… تأجيل إطلاق نظارات الواقع المختلط Phoenix إلى 2027

Lebanon 24
07-12-2025 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1452088-639007468750594597.jpg
Doc-P-1452088-639007468750594597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت تقارير تقنية حديثة بأن شركة ميتا قررت تأجيل إطلاق نظارات الواقع المختلط الجديدة، المعروفة بالاسم الرمزي Phoenix، إلى عام 2027 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في 2026، في خطوة تعكس إعادة تقييم شاملة لاستراتيجية الشركة في مجال الواقع المختلط.
Advertisement

الجودة أولًا قبل السرعة
وحسب مصادر مطلعة، جاء قرار التأجيل بتوجيهات مباشرة من الإدارة العليا، التي شددت على منح فرق التطوير وقتًا إضافيًا لضبط التفاصيل بدقة. ويهدف هذا التوجه إلى تقديم منتج مستقر تقنيًا وخالٍ من المشكلات التي قد تؤثر على تجربة المستخدم عند الإطلاق، بدلًا من طرحه بشكل متسرع في السوق.

وأكد مسؤولو قسم الواقع المختلط أن فترة التأجيل لن تُستغل لإضافة ميزات جديدة، بل لتحسين الأداء، ورفع جودة التصنيع، وضمان تكامل أفضل بين البرمجيات والمكوّنات المادية للجهاز.


ملامح الجهاز الجديد

تُظهر المعطيات الأولية أن نظارات Phoenix ستتبنى تصميمًا قريبًا من النظارات التقليدية والخفيفة، مع الاعتماد على وحدة خارجية منفصلة تتولى معالجة البيانات وتزويد الجهاز بالطاقة. هذا النهج يسمح بتخفيف الوزن عن الرأس وتعزيز الراحة خلال الاستخدام الطويل.

ويُقدّر وزن النظارة بحوالى 100 غرام فقط، ما يجعلها من أخف نماذج النظارات الذكية المطروحة أو المرتقبة. كما تشير التوقعات إلى أن مواصفاتها التقنية ستكون أقل من أجهزة الواقع المختلط عالية الأداء مثل Apple Vision Pro، في خطوة تعكس رغبة ميتا بتقديم جهاز مخصص للاستخدام اليومي العملي بدل التركيز على القوة القصوى فقط.


ضبط النفقات
يتقاطع هذا التطوير مع تقارير تفيد بأن ميتا تتجه إلى خفض ميزانيات مشاريع الميتافيرس بشكل كبير خلال العامين المقبلين، نتيجة الخسائر المتراكمة التي يسجلها قسم Reality Labs المسؤول عن هذه التقنيات.

ويرى محللون أن الشركة تحاول إيجاد توازن بين متابعة الابتكار من جهة، والتحكم في النفقات وتحقيق استقرار مالي أكبر من جهة أخرى.

وبالنسبة للمستخدم النهائي، قد يُعدّ هذا التأجيل خطوة إيجابية تتيح الحصول على منتج أكثر نضجًا واستقرارًا عند طرحه. لكن في الوقت نفسه، قد يفتح المجال أمام المنافسين لتسريع تطوير أجهزتهم وملء الفراغ في سوق النظارات الذكية خلال السنتين المقبلتين.

في الخلاصة، يعكس قرار ميتا اعتماد مسار أكثر حذرًا في سباق الواقع المختلط، حيث باتت الجودة والاستدامة المالية تتقدم على عامل السرعة في إطلاق المنتجات.
مواضيع ذات صلة
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
08/12/2025 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
lebanon 24
08/12/2025 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي خلال إطلاق مشروع "نرنم عمانوئيل" من بكركي: سنصلي معكم لأجل سلام لبنان
lebanon 24
08/12/2025 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاف يتهيأ لاقتراح تأجيل الانتخابات ومشروع رجي ليس على جدول اعمال الحكومة
lebanon 24
08/12/2025 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة العليا

شركة ميتا

التحكم في

الطويل

العليا

التركي

الترك

العلي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:05 | 2025-12-07
10:43 | 2025-12-07
09:02 | 2025-12-07
06:00 | 2025-12-07
04:46 | 2025-12-07
02:37 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24