في أول هاتف آيفون قابل للطي.. أبل ستستغني عن هذا الأمر!

تفيد تسريبات حديثة بأن أول هاتف آيفون قابل للطي من أبل سيستغني عن منفذ بطاقة الـSIM التقليدية ويعتمد حصريًا على الشريحة الإلكترونية eSIM.

ويتوقع أن تكشف الشركة عن الجهاز، الذي يُرجّح أن يحمل اسم "آيفون فولد"، في نهاية العام المقبل أو مع مطلع 2027.

وبحسب موقع MacRumors المتخصص، سيحصل الهاتف على شاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة، فيما يُفتح على شكل كتاب ليظهر داخله شاشة بنحو 7.8 بوصة، بحجم قريب من آيباد ميني.

كما تشير المعلومات إلى أن الجهاز سيكون نحيفًا جدًا، أشبه بضمّ هاتفين من طراز آيفون إير فائق النحافة معًا، ما يعني أن مساحة التخزين الداخلية ستكون محدودة للغاية.