في أول هاتف آيفون قابل للطي.. أبل ستستغني عن هذا الأمر!

Lebanon 24
07-12-2025 | 23:00
تفيد تسريبات حديثة بأن أول هاتف آيفون قابل للطي من أبل سيستغني عن منفذ بطاقة الـSIM التقليدية ويعتمد حصريًا على الشريحة الإلكترونية eSIM.

ويتوقع أن تكشف الشركة عن الجهاز، الذي يُرجّح أن يحمل اسم "آيفون فولد"، في نهاية العام المقبل أو مع مطلع 2027.

وبحسب موقع MacRumors المتخصص، سيحصل الهاتف على شاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة، فيما يُفتح على شكل كتاب ليظهر داخله شاشة بنحو 7.8 بوصة، بحجم قريب من آيباد ميني.

كما تشير المعلومات إلى أن الجهاز سيكون نحيفًا جدًا، أشبه بضمّ هاتفين من طراز آيفون إير فائق النحافة معًا، ما يعني أن مساحة التخزين الداخلية ستكون محدودة للغاية.

وتشير التسريبات إلى أن آيفون القابل للطي سيأتي بدون فتحة لبطاقة "SIM" تقليدية، وأنه سيدعم بدلًا من ذلك بطاقة "eSIM" الإلكترونية فقط، وهو ما يتوافق مع توقعات سابقة.


وسيمثل هذا تحديًا لآيفون فولد في الصين، حيث يُفضّل المستخدمون بشدة شريحة "SIM" التقليدية. وتجعل ثقافة إعادة البيع وتجربة الأجهزة السريعة في الصين ضرورة النقل السريع للشرائح، مما يعني أن الهاتف القابل للطي الذي يعتمد على "eSIM" فقط سيحتاج بشكل كبير إلى توفير خدمات سلسة من شركات الاتصالات.


تُدرك "أبل" هذه العقبات؛ إذ يعتمد هاتف آيفون إير، الذي اعتمد على تقنية "eSIM" فقط لأسباب مماثلة تتعلق بمساحة التخزين، على دعم مُخصّص من شركات الاتصالات الصينية الكبرى، مما يسمح للهاتف بتفعيل شريحتي "eSIM"، لكن التفعيل لا يزال يتطلب زيارة المتجر. (آرم نيوز) 
