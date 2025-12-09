عمرها ملايين السنين.. ناسا ترصد "فراشة" عملاقة على المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن صورة استثنائية لفوهة تصادم على سطح المريخ تشبه فراشة عملاقة بجناحيها المنتشرين، مقدمة رؤية جديدة لتاريخ الكوكب الأحمر الجيولوجي.

Our #MarsExpress spots a strange shape on Mars, formed as a space rock collided with the planet's dusty surface.

It's known as a 'butterfly crater' but we see a walnut, an insect, the Eye of Sauron, or perhaps a moth... what do you think?



More info and images 👉… pic.twitter.com/pMJwzP9nrw

والتقطت المركبة المدارية " إكسبريس" هذه الفوهة الفريدة في منطقة Idaeus Fossae بالسهول الشمالية المنخفضة للمريخ، حيث تبدو الفوهة البيضاوية بمثابة "جسم" الفراشة، بينما تمتد طبقتان من الحطام الصخري شمالا وجنوبا مشكلتين "جناحيها" المميزين.

ويبلغ عرض الفوهة نحو 20 كيلومترا من الشرق للغرب و15 كيلومترا من للجنوب، لكن الشكل غير المعتاد لا يعود لحجم الاصطدام بل لزاوية دخول الجسم الفضائي.

وأوضح علماء الوكالة أن الصخرة الكونية التي شكلت هذه التحفة الجيولوجية اصطدمت بسطح المريخ بزاوية منخفضة جدا، ما سبب الانتشار غير المتماثل للحطام بدلا من الانتشار الدائري المعتاد في الفوهات النيزكية.

وتكمن أهمية هذه الفوهة بما تكشفه عن تركيب التربة المريخية، فالحطام المحيط بها يظهر بشكل ناعم ومستدير بشكل غير اعتيادي، ما يشير إلى احتمال اصطدام النيزك بمنطقة غنية بالجليد المائي تحت السطح.

ويعتقد العلماء أن حرارة الاصطدام تسببت بذوبان الجليد وتحوله لطين سائل انساب بسرعة، مشكلا تلك الامتدادات الشبيهة بالأجنحة والتي حفظت شكلها عبر مليارات السنين.

ولا تقتصر الصورة على الفوهة الفراشية فحسب، بل تظهر أيضا تضاريس محيطة مثيرة للاهتمام تشمل هضابا مسطحة القمة يرتفع بعضها لأكثر من 1000 متر، مع حواف داكنة تكشف عن طبقات بركانية قديمة.

وتحدد هذه الطبقات، الغنية بالحديد والمغنيسيوم وفقا لتحليل العلماء، تاريخا بركانيا حيويا للمنطقة، حيث تراكمت طبقات من الحمم والرماد البركاني عبر العصور قبل أن تتعرض للتفتت والتآكل.

وتمثل هذه الفوهة أحد النماذج النادرة لفوهات التصادم غير التقليدية على المريخ، حيث سجلت حالة مشابهة سابقا في منطقة Hesperia Planum البركانية بالمرتفعات الجنوبية. وتساعد دراسة هذه التشكيلات الفريدة العلماء ليس فقط في فهم ديناميكيات الاصطدامات الفضائية بزوايا مختلفة، بل أيضا في استكشاف الطبقات الجيولوجية المخفية تحت سطح المريخ والظروف البيئية التي سادت أثناء كل حدث تصادمي، ما يضيف قطعة أخرى إلى لغز تطور الكوكب الأحمر عبر العصور السحيقة.