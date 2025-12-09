"مفاتيح الوصول".. ميزة أمان جديدة في "تليغرام"

أعلن القائمون على تطبيق " " أن أحدث إصدار من التطبيق لأنظمة أندرويد وiOS، حصل على ميزة "مفاتيح الوصول" التي تسهل استخدام التطبيق مع حماية أفضل للبيانات.

يتم إنشاء "مفتاح الوصول" (Passkey) في برامج إدارة كلمات المرور المخصصة، ويتم تخزينه على الجهاز نفسه ويتيح تسجيل الدخول بسرعة وأمان دون استخدام رموز التحقق الذي كان يستقبله المستخدم عبر الرسائل النصية القصيرة، ويمكن استخدامه لتسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور قصيرة يُنشئها المستخدم، بالإضافة إلى بصمات الأصابع أو خاصية التعرف على الوجه

وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق "تليغرام" وانتقل إلى "الإعدادات".

- اختر قسم "الخصوصية" ثم انتقل إلى "مفتاح الوصول".

- اضغط على "إنشاء مفتاح وصول" واختر "إضافة مفتاح دخول".

لإنشاء المفتاح، يمكن استخدام مديري كلمات المرور المدمجة من Google وApple، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى مثل 1Password.

كما يمكن بسهولة حذف "مفتاح الوصول". على سبيل المثال، على أجهزة ، يتطلب ذلك سحب المفتاح المنشأ بإصبعك إلى اليسار ثم النقر على "حذف".

بدأ "تليغرام" في توسيع طرق المصادقة لاستخدام التطبيق بعد أن ظهرت معلومات في نهاية أكتوبر الماضي حول بدء فرض قيود في على إرسال رموز الدخول إلى التطبيق عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، وعلى سبيل المثال، أضاف التطبيق أيضا إمكانية ربط بريد إلكتروني بالحساب لتلقي رموز الدخول إلى حساب التطبيق، وهي ميزة كانت متاحة سابقا لعدد محدود من المستخدمين.