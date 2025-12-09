تطور ثوري.. علماء يطورون حواسيب من خلايا دماغ بشرية

أعلن علماء عن تطورات ثورية في مجال الحواسيب الحيوية، حيث نجحوا في تحويل خلايا دماغ بشرية مزروعة معمليا إلى وحدات معالجة قادرة على تنفيذ مهام رقمية حقيقية.

وهذا الاختراق العلمي الذي كان حتى الأمس القريب ضربا من الخيال، يقترب الآن من واقع ملموس قد يقلب موازين صناعة التكنولوجيا العالمية.

ويعمل العلماء من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة على تطوير ما يعرف بـ"العضيات الدماغية"، وهي مجموعات مجهرية ثلاثية الأبعاد من الخلايا العصبية المشتقة من الخلايا الجذعية البشرية. وهذه العضيات ليست مجرد كتل خلوية، بل هي أنظمة عصبية مصغرة قادرة على معالجة المعلومات، حيث تزرع في بيئات متحكَم بها وتربط بأنظمة إلكترونية متطورة لتحويل إشاراتها العصبية إلى أوامر رقمية.

وقد أظهرت التجارب العملية قدرات مذهلة لهذه التقنية، ففي إنجاز بارز تمكنت خلايا عصبية مزروعة من تعلم وإتقان لعبة "بونغ" الكلاسيكية، بينما نجح نظام آخر في التعرف على الكلام بدرجة أساسية، بل وتمكنت عضيات دماغية مطورة في من تمييز أحرف برايل بدقة ملحوظة.

لكن جوهر الابتكار يكمن في كفاءة الطاقة غير المسبوقة، فبينما تستهلك الحواسيب الفائقة الحديثة ملايين واط للقيام بمهام معقدة، فإن الدماغ البشري ينفذ عمليات أشد تعقيدا بأقل من عشرين واط فقط. وهذه المعادلة المستحيلة تسعى الحوسبة الحيوية إلى حلها، حيث تستهلك الأنظمة البيولوجية طاقة أقل بألف مرة من نظيراتها السيليكونية لنفس المهام الحسابية.

وعلى الجانب الآخر، تثير هذه التطورات أسئلة أخلاقية عميقة تتطلب إجابات عاجلة. فاستخدام مصطلحات مثل "الوعي المتجسد" و"الذكاء العضوي" يضع المجتمع العلمي أمام تحديات فلسفية وقانونية غير مسبوقة، خاصة مع بدء الشركات الناشئة مثل "فاينال سبارك" و"كورتيكال لابس" في تسويق هذه التقنيات وتقديمها لمجموعة متزايدة من العملاء تتجاوز الأوساط الصيدلانية لتشمل باحثي .

ويشهد المجال سباقا محموما بين مراكز الأبحاث في زيورخ وبكين وكاليفورنيا وسيدني، حيث تتنافس المؤسسات على تطوير الجيل القادم من المنصات الهجينة الحيوية الإلكترونية. وتبدو الطموحات غير محدودة، بدءا من التنبؤ بالكوارث البيئية كما تخطط جامعة كاليفورنيا، وصولا إلى ثورة في التشخيص الطبي حيث قد تحل العضيات الدماغية محل التجارب على الحيوانات في اختبار الأدوية والدراسات السمية.

ومع توقع خبراء أن تشهد السنوات الخمس قفزات كبيرة في نضج هذه التكنولوجيا، يبدو أن البشرية تقف على أعتاب عصر جديد حيث تذوب الحدود بين البيولوجيا والتكنولوجيا، فاتحة الباب أمام مستقبل قد تكون فيه أقوى حواسيب العالم مصنوعة من نفس مادة أفكارنا ومشاعرنا.