Advertisement

متفرقات

ذكاء اصطناعي بهوية عربية وخصوصية عالية: ماذا نعرف عن "ثورة"؟

Lebanon 24
09-12-2025 | 14:54
A-
A+
Doc-P-1452915-639009142841793421.png
Doc-P-1452915-639009142841793421.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل سيطرة الشركات الغربية الكبرى على سوق الذكاء الاصطناعي، يبرز النموذج العربي "ثورة" كإجابة مباشرة عن سؤال طالما تردّد: أين العرب من هذه الثورة التقنية؟ فالنموذج لا يختلف فقط بهويته العربية، بل بتقنياته وآلية تشغيله، وفق تقرير موقع "تيك فور فلسطين".
Advertisement

ولادة "ثورة"
أُطلق النموذج على يد الشقيقين السوريين هاني وسعيد الشهابي، اللذين غادرا سوريا قبل عام 2011 وتابعا دراسة التكنولوجيا في ألمانيا قبل الانتقال للعمل في شركات تقنية كبرى. وبعد سنوات، قررا تطوير نموذج عربي يحترم الخصوصية ويوفر دقة عالية ويكون صديقاً للبيئة.

تقنية مختلفة جذرياً
يعمل "ثورة" وفق نموذج مفتوح المصدر من فئة "خليط الخبراء" GLM-4.5 Air، ويضم أكثر من 100 مليار معيار. لكنه يفعّل فقط نحو 12 ملياراً عند كل استفسار، ما يميّزه عن النماذج التقليدية التي تستخدم كامل قدرتها الحسابية في كل تفاعل.
هذا التصميم يجعله – بحسب موقعه الرسمي – أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 93% مقارنة بـ"شات جي بي تي"، إضافة إلى كونه أقل تكلفة في التشغيل.

كما يعتمد النموذج على حزمة مطوري "أوبن إيه آي"، ما يجعله متوافقاً مع معظم واجهات البرمجة المستخدمة في التطبيقات الحديثة.

الخصوصية قبل كل شيء
يعمل "ثورة" على خوادم DigitalOcean وTogetherAI المؤمنة بالكامل، ما يجعله بعيداً عن هيمنة الشركات العملاقة أو الحكومات. وتؤكد الشركة أن جميع المحادثات محمية، مع الاحتفاظ بجزء محدود منها لأغراض تقنية.

هوية عربية ورسالة واضحة
يقول هاني الشهابي في تصريحات لموقع "إنسايد بركة" إن هدفهما كان ترك أثر حقيقي في قطاع التقنية، خصوصاً وسط ما وصفه بـ"التعتيم الغربي" على قضايا المنطقة، وعلى رأسها فلسطين. ويضيف أن "ثورة" جاء كرد على القلق المتزايد من غياب الإطار الأخلاقي في بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة.
 


ويعتبر الشقيقان أن "ثورة" مصمّم للمستخدمين الباحثين عن نموذج يحترم الخصوصية، يتمتع بضمير أخلاقي، ويدافع عن المجتمعات المهمّشة، مع دعم واضح للقضية الفلسطينية.

مواضيع ذات صلة
ذكاء اصطناعي… إنتاجية أعلى بلا ثورة اقتصادية؟
lebanon 24
09/12/2025 23:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق "Pomelli".. أداة ذكاء اصطناعي تحدث ثورة في التسويق الرقمي
lebanon 24
09/12/2025 23:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفيديو كليبات" بالذكاء الاصطناعي: ثورة فنية وتحديات جديدة
lebanon 24
09/12/2025 23:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
lebanon 24
09/12/2025 23:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الفلسطينية

بعد سنوات

ألمانيا

الثورة

فلسطين

الغربي

سوريا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:49 | 2025-12-09
12:16 | 2025-12-09
11:39 | 2025-12-09
09:08 | 2025-12-09
06:08 | 2025-12-09
03:40 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24