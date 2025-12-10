منافس جديد في عالم الهواتف الذكية.. إليكم جديد Honor

أعلنت Honor عن هاتفها الجديد الذي سينافس أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

وحصل Honor Magic8 Lite على هيكل متين ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (161.9/76.1/7.8) ملم، وزنه 189 غ.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (1200/2640) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 6000 nits، وكثافتها تعادل 427 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Magic OS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (108+5) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وحصل على بطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط.