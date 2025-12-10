تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أخطاء قاتلة تقلص عمر هاتفك… كيف تتجنبها؟

Lebanon 24
10-12-2025 | 07:35
في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية للتواصل والعمل والترفيه، يصبح الاستخدام السليم للجهاز أمرًا ضروريًا للحفاظ على أدائه، عمره الافتراضي، وأمان البيانات. فيما يلي أبرز الأخطاء الشائعة التي تؤثر على الهاتف وطرق تجنبها:

1. تجاهل تحديثات النظام:
تعمل التحديثات على إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين الأداء وإضافة ميزات جديدة. عدم تثبيتها يؤدي إلى بطء الجهاز وتعطل التطبيقات.

2. عدم إعادة تشغيل الهاتف:
إعادة التشغيل بشكل دوري (مرة أسبوعيًا) تساعد على تنظيف الذاكرة المؤقتة وتحسين استجابة الجهاز.

3. تثبيت تطبيقات غير رسمية:
التطبيقات من مصادر خارجية قد تحتوي على برامج خبيثة. من الأفضل الاعتماد على متاجر التطبيقات الرسمية فقط.

4. منح صلاحيات غير ضرورية:
يجب مراجعة أذونات التطبيقات بانتظام ومنع أي صلاحيات غير مرتبطة بوظيفتها.

5. سوء استخدام البطارية:
تفريغ البطارية بالكامل وشحنها حتى 100% بشكل متكرر يضر بالليثيوم-أيون. يُنصح بالحفاظ على الشحن بين 50 و80% وتجنب الحرارة العالية.

6. امتلاء الذاكرة:
مساحة تخزين أقل من 10% تؤدي إلى بطء الجهاز وفشل التحديثات. يُنصح بحذف الملفات غير المهمة واستخدام التخزين السحابي.

7. إهمال إجراءات الأمان:
الاتصال بشبكات عامة دون حماية أو تجاهل الحماية الثنائية يزيد المخاطر. حافظ على تحديث الهاتف واستخدم مضادات الفيروسات الموثوقة.

8. عدم النسخ الاحتياطي للملفات:
النسخ الاحتياطي المنتظم يحمي البيانات من الأعطال أو الحذف غير المقصود.

9. عملية الروت:
الروت يمنح حرية أكبر لكنه يزيل طبقات الحماية الأساسية وقد يؤدي إلى تعطل الجهاز وفقدان الضمان.

10. النظافة العامة للهاتف:
الحفاظ على نظافة الجهاز ومنافذ الشحن، وتجنب الماء والشمس المباشرة، أمر ضروري لسلامته.

باتباع هذه الخطوات، يمكن تحسين أداء الهاتف، حماية البيانات، وتمديد عمر الجهاز بشكل ملحوظ.
