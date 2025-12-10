تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

آيفون 16 يتفوّق على آيفون 17… وآبل تحجز المراتب الأربع الأولى عالميًا

Lebanon 24
10-12-2025 | 12:15
أظهر تقرير بحثي جديد أن شركة آبل حافظت على هيمنتها على سوق الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من عام 2025، بعدما تصدّر iphone 16 قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا عالميًا، ووفقًا للتقرير، احتلت الشركة المراتب الأربع الأولى، مستفيدة من الأداء القوي لسلسلة آيفون 16 التي حافظت على زخم مبيعاتها رغم طرح سلسلة آيفون 17 الجديدة، وساعدت العروض الموسمية الكبيرة في الهند وتحسن الطلب في اليابان على تقليل التراجع المعتاد الذي يشهده السوق عالميًا بعد إطلاق جيل جديد من الهواتف، وهو ما مكّن آبل من تثبيت مبيعاتها خلال فترة المنافسة الشرسة.

وخلال الربع الثالث، واصلت طرازات iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max فرض حضورها في المراتب الثانية والثالثة على التوالي، بالرغم من تأثرها بتوجه عدد من المستخدمين لشراء هواتف سلسلة آيفون 17 في الأسواق الكبرى مثل الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،  أما المفاجأة الأبرز فكانت دخول iPhone 16e إلى المركز الرابع، رغم كونه الطراز الأقل من حيث الميزات، لكنه جذب شريحة واسعة من المستخدمين الذين يفضلون الحصول على هاتف آيفون بسعر أقل وبأساسيات تكفي الاستخدام اليومي دون رفاهية إضافية.

وبذلك، استحوذت آبل على خمس مراكز ضمن قائمة أفضل 10 هواتف مبيعًا حول العالم، مع دخول iPhone 17 Pro Max في المركز العاشر، ما يعكس قوة العلامة التجارية واستمرار ولاء المستخدمين لها في مختلف الأسواق، أما سامسونج، فكانت الشركة الوحيدة الأخرى التي ظهرت في القائمة، لكن من خلال فئة galaxy A الاقتصادية والمتوسطة دون أي حضور لسلسلة Galaxy S أو Galaxy Z الرائدة. وتمكن هاتف Galaxy A16 5G من حصد المركز الخامس، تليه طرازات A06 وA36 وA56 وA16 4G، ما يعكس اعتماد الشركة على هذه الفئة لتعزيز مبيعاتها وتحقيق حضور عالمي واسع في الأسواق الناشئة.

وتشير ملاحظات التقرير إلى أن صعود الفئة المتوسطة مرشح للاستمرار خلال الفترة المقبلة، مع زيادة دمج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأجهزة الأقل تكلفة، الأمر الذي يجعلها أقرب في التجربة والقدرة إلى الهواتف الرائدة، ومن المتوقع أن يدفع ذلك المنافسة إلى مستويات أعلى، ويوفر للمستخدمين خيارات أفضل، ويزيد من جاذبية الفئة المتوسطة التي باتت تمثل العمود الفقري لسوق الهواتف الذكية عالميًا. (اليوم السابع)
