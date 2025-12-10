إيرادات مايكروسوفت كلاود تنمو 26% رغم تحديات مبيعات الذكاء الاصطناعي

شهد سهم تقلبات حادة بعد تقارير أشارت إلى أن بعض فرق مبيعات لم تحقق أهداف النمو الطموحة، مما استدعى إعادة تقييم الوضع وأثار مخاوف المستثمرين بشأن طموحات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، ووفقًا لموقع "ذا إنفورميشن"، فشلت بعض الفرق العاملة على منصة Foundry والذكاء الاصطناعي الآلي في تحقيق أهداف المبيعات الطموحة المحددة لعام 2025، مما أدى إلى تكهنات حول مستقبل الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى القريب.



زيادة أسعار مايكروسوفت 365 في منتصف عام 2026

كشفت مايكروسوفت عن تفاصيل زيادة مُخطط لها في أسعار منتجات مايكروسوفت 365، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، لكلٍ من حزم البرامج التجارية والحكومية، وفقًا لتقرير ذا ستريت، وترتبط هذه الزيادات بأكثر من 1100 ميزة جديدة، وتحسينات أمنية، وقدرات ذكاء اصطناعي مُدمجة.





وأشارت الشركة إلى أن فئات الشركات الصغيرة وFrontline ستشهد زيادات نسبية أكبر من فئات المؤسسات، مما يعكس الميزات المُوسّعة والتحسينات في الذكاء الاصطناعي.



إيرادات مايكروسوفت كلاود تُظهر نموًا قويًا

وأفادت مايكروسوفت كلاود بتحقيق إيرادات بلغت 49.1 مليار للربع الأول من السنة المالية 2026، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير ذا ستريت، ويبلغ إجمالي التزامات الأداء المتبقية 392 مليار دولار ، بزيادة قدرها 51%، مما يُبرز الإيرادات القوية للشركة على المدى المتوسط على الرغم من تحديات مبيعات الذكاء الاصطناعي على المدى .



متى سترتفع أسعار مايكروسوفت 365؟

يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة في 1 يوليو 2026، لكلٍ من البرامج التجارية والحكومية. (اليوم السابع)

