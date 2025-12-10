ميزة جديدة من يوتيوب

بدأ في توسيع ميزة اختبار A/B للعناوين لتشمل جميع صناع المحتوى الذين يمتلكون صلاحية الوصول إلى الميزات المتقدمة، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا على مجموعة محدودة ، هذا التحديث يمنح المبدعين طريقة أكثر ذكاءً لتحديد العنوان الأنسب لجذب أعلى نسبة من المشاهدات.



تعتمد الميزة الجديدة، على تجربة حتى ثلاثة عناوين مختلفة أو مزيج من العناوين والصور المصغّرة، حيث يعرض يوتيوب هذه الخيارات بالتساوي على المشاهدين لمدة قد تصل إلى أسبوعين ، وبعد انتهاء التجربة يقوم النظام تلقائيًا بتطبيق الخيار الذي حقّق أطول مدة مشاهدة.



الميزة ليست جديدة بالكامل، فهي تأتي كامتداد لأداة اختبار الصور المصغرة الموجودة مسبقًا داخل استوديو يوتيوب، ويعطي دمج اختبار العناوين مع الصور المصغّرة المبدعين فرصة أكبر لفهم التوليفة المثالية التي تساعد فيديوهاتهم على الانتشار.



وفي حال عدم ظهور نتيجة حاسمة بين الخيارات، يقوم يوتيوب افتراضيًا باعتماد أول تركيبة قام المبدع برفعها ، كما يظل بإمكان صانع المحتوى تجاهل نتائج الاختبار تمامًا واختيار العنوان والصورة يدويًا.



وتتوفر ميزة اختبار A/B فقط عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ويمكن استخدامها مع الفيديوهات الطويلة العامة، وأرشيف البث المباشر، وحلقات البودكاست، بينما لا يمكن تجربتها على المقاطع المصنفة للبالغين أو المخصصة للأطفال. (اليوم السابع)

Advertisement