"المذنّب الغريب".. شعاع ضوئي يساعده على تطهير مساره!

أشار عالم الفيزياء الفلكية في ، ، إلى أن المذنب 3I/ATLAS، الذي يُوصف بأنه "غريب"، قد يكون مزوّدا بشعاع واق يساعده على تطهير مساره أثناء حركته.

ووفقا لقناة "Astronomy Vibes" المتخصصة بالأخبار الفلكية على منصة X، رصد العلماء ما يُشبه شعاعا واقيا على المذنب 3I/ATLAS، الذي يعتقد بعض الباحثين أنه قد يكون في الأصل مركبة فضائية.

ويشير عالم الفيزياء الفلكية آفي لوب إلى أن الصور التي التقطها مرصد HiRISE التابع لوكالة تكشف عن امتداد غريب يقع أمام المذنب 3I/ATLAS في اتجاه حركته، ويُحتمل أنه يُستخدم لتطهير مساره.

وبحسب لوب، قد يكون هذا الامتداد أشبه بـ شعاع ضوئي أو سيل من الجسيمات المنبعثة من المذنب، وظيفته إزالة النيازك الدقيقة والجسيمات الصغيرة التي تعترض طريقه.

وتجدر الإشارة إلى أن العالم كان قد ذكر سابقا أن الجسم 3I/ATLAS قد يمتلك ذيلين، موضحا أن الصور تُظهر تيارين ينبعثان منه، أحدهما يشكّل ذيلا مضادا يمتد لأكثر من 60 ألف كيلومتر في اتجاه الشمس.