ذكاء اصطناعي يعيد إحياء الصور القديمة.. 5 أدوات مجانية بين يديك

لم تعد الصور العائلية القديمة مهددة بالتلف أو النسيان في الألبومات الورقية، إذ تتيح أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إصلاح العيوب وتلوين الصور بالأبيض والأسود ورفع جودتها خلال ، عبر الهاتف أو الكمبيوتر ومن دون خبرة تقنية.



فيما يلي أبرز 5 أدوات مجانية لإحياء الصور القديمة وتحسينها:



1. Remini

تُعد من أشهر الأدوات المتخصصة في معالجة الصور القديمة، وتوفر:



رفع دقة الصورة وزيادة وضوح التفاصيل.



تلوين الصور بالأبيض والأسود تلقائياً.



إزالة الخدوش والعيوب.



استكمال الأجزاء التالفة بالاعتماد على .

متاحة على أندرويد وiOS إضافة إلى نسخة ويب.



2. Nano Banana

خيار قوي لتحديث الصور القديمة، وتتيح:



تلوين الصور ومنحها مظهراً عصرياً.



إزالة البقع وآثار الزمن.



تعديل الصور بأوامر نصية مباشرة.

وتُستخدم بكفاءة أكبر عند دمجها مع منصات ذكاء اصطناعي أخرى، ما يجعلها مناسبة لتجهيز الصور للنشر على وسائل التواصل.



3. ChatGPT

لم يعد مقتصراً على النصوص، إذ يمكن الاستفادة منه في:



توليد صور وتعديل صور قديمة.



إصلاح العيوب وتحسين الجودة.



تلوين الصور بالأبيض والأسود.



تحويل الصور القديمة إلى نسخ حديثة وأكثر ، مع وجود حدود استخدام مجانية عبر التطبيق أو المتصفح.



4. Photoshop

الخيار الاحترافي الأبرز لمن يجيد العمل على برامج التصميم، ويقدم:



أدوات متقدمة لتلوين الصور القديمة.



تقنيات ذكاء اصطناعي لإصلاح وتحسين الصور.



تحكماً كاملاً في التفاصيل والمؤثرات للحصول على نتائج عالية الاحترافية.



5. Canva

حل بسيط وسريع لمن لا يريد التعقيد، حيث يوفر:



أدوات سهلة لإحياء الصور القديمة.



فلاتر وتأثيرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



واجهة استخدام بسيطة على الهواتف والحواسيب، مناسبة للاستخدام اليومي.



بهذه الأدوات، يمكن تحويل الصور الباهتة والمتضررة إلى ذكريات رقمية واضحة وملوّنة، جاهزة للحفظ والمشاركة من جديد.

