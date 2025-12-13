تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف سبب مرور الوقت بشكل أسرع على سطح المريخ

Lebanon 24
13-12-2025 | 16:27
Doc-P-1454841-639012667221778057.png
Doc-P-1454841-639012667221778057.png photos 0
أظهرت دراسة حديثة أن الوقت يمر أسرع قليلاً على المريخ مقارنةً بالأرض، بفارق ضئيل يقل عن نصف ميلي ثانية يومياً، لكنه قد يصبح مؤثراً في بعثات الفضاء المستقبلية وأنظمة الاتصالات بين الكواكب.

الدراسة نُشرت في مجلة "ذا أسترونوميكال جورنال" في 1 كانون الأول، وأعدّها الفيزيائيان نيل آشبي وبيجونات باتلا من المعهد الوطني الأميركي للمعايير والتكنولوجيا. وخلصت إلى أن الزمن على المريخ يتقدّم بنحو 477 ميكروثانية يومياً قياساً بالأرض.

وأرجع الباحثان هذا الاختلاف إلى عوامل مرتبطة بالجاذبية والحركة: فجاذبية المريخ أضعف بكثير، ومداره حول الشمس أكثر استطالة، ما ينعكس على معدل مرور الوقت وفق تنبؤات ألبرت أينشتاين بأن الساعات تدق أسرع في مناطق الجاذبية الأضعف أو عند سرعات أعلى. وأشارا إلى أن الفارق لا يبقى ثابتاً، بل يتبدّل تبعاً لموقع المريخ في مداره، مع تقلبات يومية قد تصل إلى 226 ميكروثانية بحسب موقعه بالنسبة للشمس، بعد إدخال تأثيرات الأرض والقمر والشمس في النموذج.

ورغم أن هذا التقدم الزمني لا يُلاحظ عملياً بالعين البشرية، إلا أنه قد يسبب إرباكاً في الأنظمة شديدة الدقة. فشبكات البيانات الحديثة مثل "5G" تعتمد على توقيت بالغ الحساسية يصل إلى أجزاء من الميكروثانية، وأي عدم تطابق قد يعرقل تدفق المعلومات بين الأرض والمريخ. لذلك شدّد آشبي على أن أنظمة التوقيت المستقبلية خارج الأرض ستحتاج إلى دقة مماثلة لما يعتمده نظام "GPS"، وإلا قد تظهر مشكلات خطيرة في التزامن.

وبالموازاة، درس الباحثان مرور الوقت على سطح القمر، وتبيّن أن الساعات هناك تسبق نظيراتها على الأرض بنحو 56 ميكروثانية يومياً، في إطار عمل يهدف إلى وضع أسس لأنظمة توقيت موثوقة في الفضاء حيث قد تتحول فروقات صغيرة إلى أثر كبير.

