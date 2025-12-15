ترجمة فورية للسماعات.. وغوغل ترفع دقّة "Gemini"

بدأت طرح ميزة الترجمة الصوتية الفورية لجميع سماعات الأذن ضمن مرحلة تجريبية عبر تطبيق على أندرويد، انطلاقًا من والمكسيك والهند، بعدما كانت هذه الميزة محصورة سابقًا بسماعات Pixel Buds. وقالت الشركة إنها تخطط لتوسيع الإتاحة إلى دول إضافية، وإدخال الميزة إلى نظام iOS، لكن ليس قبل عام 2026.



وأوضحت غوغل أن التحديث الجديد يحافظ على نبرة المتحدث وإيقاعه وتأكيده، بما يجعل الترجمة أكثر طبيعية ويسهّل متابعة الحوار ومعرفة من قال ماذا.

كما أشارت إلى إمكان استخدام الترجمة الفورية في سيناريوهات أخرى، مثل الاستماع إلى خطاب أو محاضرة بلغة مختلفة، أو متابعة فيلم أو بلغة غير اللغة الأم.



وبالتوازي، حسّنت الشركة قدرات الترجمة في Gemini ليصبح أكثر دقة في التعامل مع المصطلحات العامية والتعابير المحلية بدل الترجمة الحرفية، عبر تحليل السياق لتقديم معنى أقرب للمقصود، مع بدء الطرح التجريبي في الولايات المتحدة والهند.



كذلك أعلنت غوغل تحديث أدوات تعلم اللغات التابعة لها، عبر تحسين التغذية الراجعة لتشمل ملاحظات على النطق ونصائح لتطويره، وإضافة ميزة لمتابعة التقدّم وعدد أيام التعلم المتتالية.

ولفتت إلى توسيع هذه الأداة إلى 20 دولة جديدة، مع إتاحة مسارات إضافية لتعلم وعدد من اللغات الأخرى. (tech radar)