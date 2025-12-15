تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ترجمة فورية للسماعات.. وغوغل ترفع دقّة "Gemini"
Lebanon 24
15-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت
غوغل
طرح ميزة الترجمة الصوتية الفورية لجميع سماعات الأذن ضمن مرحلة تجريبية عبر تطبيق
google translate
على أندرويد، انطلاقًا من
الولايات المتحدة
والمكسيك والهند، بعدما كانت هذه الميزة محصورة سابقًا بسماعات Pixel Buds. وقالت الشركة إنها تخطط لتوسيع الإتاحة إلى دول إضافية، وإدخال الميزة إلى نظام iOS، لكن ليس قبل عام 2026.
وأوضحت غوغل أن التحديث الجديد يحافظ على نبرة المتحدث وإيقاعه وتأكيده، بما يجعل الترجمة أكثر طبيعية ويسهّل متابعة الحوار ومعرفة من قال ماذا.
كما أشارت إلى إمكان استخدام الترجمة الفورية في سيناريوهات أخرى، مثل الاستماع إلى خطاب أو محاضرة بلغة مختلفة، أو متابعة فيلم أو
برنامج تلفزيوني
بلغة غير اللغة الأم.
وبالتوازي، حسّنت الشركة قدرات الترجمة في Gemini ليصبح أكثر دقة في التعامل مع المصطلحات العامية والتعابير المحلية بدل الترجمة الحرفية، عبر تحليل السياق لتقديم معنى أقرب للمقصود، مع بدء الطرح التجريبي في الولايات المتحدة والهند.
كذلك أعلنت غوغل تحديث أدوات تعلم اللغات التابعة لها، عبر تحسين التغذية الراجعة لتشمل ملاحظات على النطق ونصائح لتطويره، وإضافة ميزة لمتابعة التقدّم وعدد أيام التعلم المتتالية.
ولفتت إلى توسيع هذه الأداة إلى 20 دولة جديدة، مع إتاحة مسارات إضافية لتعلم
الإنكليزية
وعدد من اللغات الأخرى. (tech radar)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
Lebanon 24
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
16/12/2025 10:06:47
16/12/2025 10:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: صلاحيات الميكانيزم لم تتغير والخطوة ترجمة للمبادرة الرئاسية
Lebanon 24
مرقص: صلاحيات الميكانيزم لم تتغير والخطوة ترجمة للمبادرة الرئاسية
16/12/2025 10:06:47
16/12/2025 10:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تفتح "Gemini Deep Research" للمطورين.. وباحث ذكاء اصطناعي يشبه الإنسان
Lebanon 24
غوغل تفتح "Gemini Deep Research" للمطورين.. وباحث ذكاء اصطناعي يشبه الإنسان
16/12/2025 10:06:47
16/12/2025 10:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كبارة يدعو الحكومة لترجمة وعود الرئيس بخطوات عملية لطرابلس
Lebanon 24
كبارة يدعو الحكومة لترجمة وعود الرئيس بخطوات عملية لطرابلس
16/12/2025 10:06:47
16/12/2025 10:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
google translate
برنامج تلفزيوني
الإنكليزية
إنكليزي
حسين ال
المكسيك
الهند
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميتا... تطبيق "ماسنجر" لسطح المكتب لم يعد متاحاً
Lebanon 24
ميتا... تطبيق "ماسنجر" لسطح المكتب لم يعد متاحاً
02:07 | 2025-12-16
16/12/2025 02:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغط مراكز الذكاء الاصطناعي.. رام الهواتف مهددة بالتراجع
Lebanon 24
ضغط مراكز الذكاء الاصطناعي.. رام الهواتف مهددة بالتراجع
16:52 | 2025-12-15
15/12/2025 04:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من الصين.. مصر تطلق "قمرا صناعيا"
Lebanon 24
من الصين.. مصر تطلق "قمرا صناعيا"
15:36 | 2025-12-15
15/12/2025 03:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مذنب نادر يزور نظامنا الشمسي وقد يكون أقدم من شمسنا
Lebanon 24
مذنب نادر يزور نظامنا الشمسي وقد يكون أقدم من شمسنا
14:36 | 2025-12-15
15/12/2025 02:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحذرون من حملة خبيثة تستهدف مستخدمي ويندوز
Lebanon 24
خبراء يحذرون من حملة خبيثة تستهدف مستخدمي ويندوز
10:28 | 2025-12-15
15/12/2025 10:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
14:00 | 2025-12-15
15/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
09:01 | 2025-12-15
15/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله".. القصة في فيديوهات "بشار"!
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله".. القصة في فيديوهات "بشار"!
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر خلال تصوير حلقة بسبب سلوك نائبة
Lebanon 24
توتر خلال تصوير حلقة بسبب سلوك نائبة
06:20 | 2025-12-15
15/12/2025 06:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:07 | 2025-12-16
ميتا... تطبيق "ماسنجر" لسطح المكتب لم يعد متاحاً
16:52 | 2025-12-15
ضغط مراكز الذكاء الاصطناعي.. رام الهواتف مهددة بالتراجع
15:36 | 2025-12-15
من الصين.. مصر تطلق "قمرا صناعيا"
14:36 | 2025-12-15
مذنب نادر يزور نظامنا الشمسي وقد يكون أقدم من شمسنا
10:28 | 2025-12-15
خبراء يحذرون من حملة خبيثة تستهدف مستخدمي ويندوز
08:36 | 2025-12-15
اكتشاف جيولوجي جديد تحت برمودا… هل يفسّر لغز المثلث الغامض؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 10:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 10:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 10:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24