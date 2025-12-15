تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ضغط مراكز الذكاء الاصطناعي.. رام الهواتف مهددة بالتراجع
Lebanon 24
15-12-2025
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع ارتفاع الطلب على ذاكرة الوصول العشوائي لمراكز بيانات
الذكاء الاصطناعي
، بدأت أسعار الـRAM بالصعود، ما قد يدفع شركات الهواتف الذكية إلى تقليص سعات الذاكرة في أجهزتها المقبلة بدل رفع الكلفة على المستهلك.
وبحسب تقرير لشركة TrendForce، يُرجّح أن تُبطئ الهواتف المتطورة وتيرة انتقالها إلى 16 جيغابايت من الـRAM، ما يعني أن طرازات تأتي حاليًا بذاكرة 12 جيغابايت مثل
iphone
17 Pro Max وSamsung
galaxy s25
قد تواصل اعتماد السعة نفسها في الأجيال اللاحقة بدل زيادتها.
أما في الفئات المتوسطة والمنخفضة، فيتوقع التقرير تراجعًا أوضح، إذ قد تكتفي هواتف الفئة المتوسطة بـ8 جيغابايت بدل 12 جيغابايت، فيما قد تهبط بعض الأجهزة الاقتصادية إلى 4 جيغابايت بعدما كانت بعض الطرازات تُطرح بذاكرة 6 أو 8 جيغابايت.
وتذهب تسريبات منسوبة للمسرّب "لانزوك" إلى سيناريو أكثر تشددًا، مفاده أن بعض الهواتف الرائدة التي تأتي حاليًا بـ16 جيغابايت قد تنخفض إلى 12 جيغابايت في معظم الحالات، مع أمثلة على طرازات محتملة مثل
oneplus
16 وGoogle Pixel 11 Pro.
وتربط هذه التوقعات بين موجة الطلب الكبيرة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الـRAM، في مفارقة قد تمسّ أيضًا تطور الذكاء الاصطناعي على الهواتف نفسها التي تحتاج إلى سعات ذاكرة أكبر لمعالجة المهام محليًا. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات ضمن إطار التوقعات حتى الآن، بانتظار ما ستكشفه الإصدارات المقبلة فعليًا. (tech radar)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يطوي الذكاء الاصطناعي صفحة الهواتف الذكية؟
Lebanon 24
هل يطوي الذكاء الاصطناعي صفحة الهواتف الذكية؟
16/12/2025 05:30:57
16/12/2025 05:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
16/12/2025 05:30:57
16/12/2025 05:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تنامي القلق من فقاعة بقطاع الذكاء الاصطناعي.. تراجع ستاندرد آند بورز وناسداك
Lebanon 24
مع تنامي القلق من فقاعة بقطاع الذكاء الاصطناعي.. تراجع ستاندرد آند بورز وناسداك
16/12/2025 05:30:57
16/12/2025 05:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: نعمل على دمج الذكاء الإصطناعي في الاستراتيجية الأوسع للصحة الرقمية
Lebanon 24
ناصر الدين: نعمل على دمج الذكاء الإصطناعي في الاستراتيجية الأوسع للصحة الرقمية
16/12/2025 05:30:57
16/12/2025 05:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
galaxy s25
oneplus
galaxy
iphone
الترا
الكلف
فيتو
قد يعجبك أيضاً
من الصين.. مصر تطلق "قمرا صناعيا"
Lebanon 24
من الصين.. مصر تطلق "قمرا صناعيا"
15:36 | 2025-12-15
15/12/2025 03:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مذنب نادر يزور نظامنا الشمسي وقد يكون أقدم من شمسنا
Lebanon 24
مذنب نادر يزور نظامنا الشمسي وقد يكون أقدم من شمسنا
14:36 | 2025-12-15
15/12/2025 02:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحذرون من حملة خبيثة تستهدف مستخدمي ويندوز
Lebanon 24
خبراء يحذرون من حملة خبيثة تستهدف مستخدمي ويندوز
10:28 | 2025-12-15
15/12/2025 10:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف جيولوجي جديد تحت برمودا… هل يفسّر لغز المثلث الغامض؟
Lebanon 24
اكتشاف جيولوجي جديد تحت برمودا… هل يفسّر لغز المثلث الغامض؟
08:36 | 2025-12-15
15/12/2025 08:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض قريباً!
Lebanon 24
تحذير.. عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض قريباً!
06:04 | 2025-12-15
15/12/2025 06:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت ستهبط في مطار يريفان.. طائرة للميدل ايست تعود أدراجها لهذا السبب
Lebanon 24
كانت ستهبط في مطار يريفان.. طائرة للميدل ايست تعود أدراجها لهذا السبب
02:15 | 2025-12-15
15/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:36 | 2025-12-15
من الصين.. مصر تطلق "قمرا صناعيا"
14:36 | 2025-12-15
مذنب نادر يزور نظامنا الشمسي وقد يكون أقدم من شمسنا
10:28 | 2025-12-15
خبراء يحذرون من حملة خبيثة تستهدف مستخدمي ويندوز
08:36 | 2025-12-15
اكتشاف جيولوجي جديد تحت برمودا… هل يفسّر لغز المثلث الغامض؟
06:04 | 2025-12-15
تحذير.. عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض قريباً!
05:08 | 2025-12-15
حتى صُنّاع المنصات يخشونها... قيود عائلية داخل بيت رئيس يوتيوب
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 05:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 05:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 05:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24