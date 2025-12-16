مليارات الدردشات والمكالمات تعكس نشاط مستخدمي سناب شات خلال 2025

أعلنت شركة Snapchat، يوم الاثنين، بدء طرح ميزة ملخص نهاية العام 2025 (Snap Recap) لمستخدميها حول العالم، والتي تتيح لهم استعادة أبرز لحظاتهم على التطبيق خلال العام، من خلال فيديو قصير مخصص يعرض مقتطفات من Snaps وStories وChats، ويُظهر كيف تواصل المستخدمون وعبّروا عن أنفسهم طوال 2025.



ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الملخص بسهولة عبر فتح التطبيق والتوجه إلى قسم Memories، حيث سيظهر لهم كارت بعنوان "Your 2025 Recap"، فى خطوة تنضم بها إلى موجة الملخصات السنوية التي أطلقتها هذا العام شركات كبرى مثل Spotify وApple Music وAmazon Music وDuolingo.



وبالتزامن مع إطلاق الملخص، كشفت سناب شات عن مجموعة من الإحصائيات اللافتة التي تعكس طريقة استخدام التطبيق خلال العام، وأكدت الشركة أن المكالمات الهاتفية لم تختفِ، إذ أجرى المستخدمون مكالمات صوتية بمعدل يقارب 1.7 مليار دقيقة يوميًا، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالعام الماضي، كما أرسل المستخدمون في أكثر من خمسة مليارات رسالة صوتية، بزيادة تقترب من 10% على أساس سنوي.



ولا تزال الدردشات الجماعية تحتل مكانة محورية في تجربة المستخدم، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يرسلون رسائل في الجروبات بأكثر من 5% خلال 2025، بينما وصل عدد الرسائل التي أرسلها بعض المستخدمين إلى أكثر من 8,880 رسالة في مجموعتهم المفضلة خلال العام.



كما شهدت تفاعلات الدردشة (Chat Reactions) نموًا لافتًا بنسبة 44%، مع تصدّر إيموجي القلب كأكثر الرموز استخدامًا، في حين استخدم ثلاثة ملايين مستخدم إضافي الملصقات للتواصل مقارنة بالعام الماضي.



ويأتي إطلاق Snap Recap 2025 في وقت تواجه فيه الشركة انتقادات حادة من المستخدمين، على خلفية خططها لفرض رسوم على التخزين بدءًا من العام المقبل.



وكانت سناب شات قد أعلنت في سبتمبر أن الوصول المجاني إلى Memories سيُقيّد بسعة 5 جيجابايت فقط، ما يعني أن المستخدمين الذين تتجاوز ذكرياتهم هذا الحد سيُجبرون على الاشتراك في خطط تخزين مدفوعة.



وتبدأ خطة التخزين الأساسية بسعة 100 جيجابايت مقابل 1.99 دولار شهريًا، بينما يحصل مشتركو Snapchat+ على 250 جيجابايت ضمن اشتراك شهري بقيمة 3.99 دولارات، في حين توفر فئة Snapchat Platinum سعة تخزين تصل إلى 5 تيرابايت مقابل 15.99 دولارًا شهريًا، وقد دفع هذا القرار بعض المستخدمين إلى الدعوة لمقاطعة التطبيق، في محاولة للضغط على الشركة للتراجع عن سياستها الجديدة.

