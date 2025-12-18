تحذيرات أمنية من توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإرهاب

حذّر خبراء أمن من تنامي مخاطر استغلال من قبل الجماعات المتطرفة، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات على تطوير هذه التكنولوجيا من دون أطر رقابية وتشريعية كافية.



وفي حديثه إلى عربية، أكد الخبير في الذكاء الاصطناعي ماركو مسعد أن هذه التقنية تمثل أداة مزدوجة الاستخدام، إذ تفتح آفاقًا واسعة لدعم الاقتصاد والبحث العلمي وزيادة الإنتاجية، لكنها في المقابل قد تتحول إلى وسيلة خطرة تُسخَّر لخدمة التنظيمات الإرهابية.



وأوضح مسعد أن الجماعات المتطرفة باتت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التجنيد الرقمي للشباب، والتأثير على الرأي العام عبر ، إضافة إلى نشر الأخبار والصور المضللة، ما يضاعف قدرتها على التحريض وتنفيذ أعمال العنف بسرعة أكبر.



وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات والحكومات تواجه صعوبات كبيرة في ضبط الاستخدامات السلبية للذكاء الاصطناعي، محذرًا من إمكانية التحايل على قيود النماذج عبر إعادة صياغة الأسئلة الحساسة، بما قد يتيح الوصول إلى معلومات خطرة.



وشدد مسعد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مسؤولية مشتركة بين شركات التكنولوجيا والحكومات والمجتمع المدني، إلى جانب تطوير آليات رقابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه للحد من مخاطره.

