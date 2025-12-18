تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تحذيرات أمنية من توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإرهاب
Lebanon 24
18-12-2025
|
03:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر خبراء أمن من تنامي مخاطر استغلال
الذكاء الاصطناعي
من قبل الجماعات المتطرفة، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات على تطوير هذه التكنولوجيا من دون أطر رقابية وتشريعية كافية.
وفي حديثه إلى
سكاي نيوز
عربية، أكد الخبير في الذكاء الاصطناعي ماركو مسعد أن هذه التقنية تمثل أداة مزدوجة الاستخدام، إذ تفتح آفاقًا واسعة لدعم الاقتصاد والبحث العلمي وزيادة الإنتاجية، لكنها في المقابل قد تتحول إلى وسيلة خطرة تُسخَّر لخدمة التنظيمات الإرهابية.
وأوضح مسعد أن الجماعات المتطرفة باتت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التجنيد الرقمي للشباب، والتأثير على الرأي العام عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، إضافة إلى نشر الأخبار والصور المضللة، ما يضاعف قدرتها على التحريض وتنفيذ أعمال العنف بسرعة أكبر.
وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات والحكومات تواجه صعوبات كبيرة في ضبط الاستخدامات السلبية للذكاء الاصطناعي، محذرًا من إمكانية التحايل على قيود النماذج عبر إعادة صياغة الأسئلة الحساسة، بما قد يتيح الوصول إلى معلومات خطرة.
وشدد مسعد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مسؤولية مشتركة بين شركات التكنولوجيا والحكومات والمجتمع المدني، إلى جانب تطوير آليات رقابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه للحد من مخاطره.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من التهديد إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التوظيف
Lebanon 24
من التهديد إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التوظيف
18/12/2025 13:02:17
18/12/2025 13:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطير كبير... تحذيرات من أسلحة الذكاء الإصطناعي الجديدة
Lebanon 24
الخطير كبير... تحذيرات من أسلحة الذكاء الإصطناعي الجديدة
18/12/2025 13:02:17
18/12/2025 13:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عالمي من مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية!
Lebanon 24
تحذير عالمي من مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية!
18/12/2025 13:02:17
18/12/2025 13:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم الإنسان قبل التقنية
Lebanon 24
وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم الإنسان قبل التقنية
18/12/2025 13:02:17
18/12/2025 13:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الذكاء الاصطناعي
المجتمع المدني
سكاي نيوز
سكاي نيو
سعد على
العلم
أخبار
قد يعجبك أيضاً
هل ينجح العلماء في ابتكار روبوت قادر على الحمل والولادة؟
Lebanon 24
هل ينجح العلماء في ابتكار روبوت قادر على الحمل والولادة؟
01:30 | 2025-12-18
18/12/2025 01:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تقنية روسية جديدة للقضاء على البكتيريا الخطيرة
Lebanon 24
تقنية روسية جديدة للقضاء على البكتيريا الخطيرة
00:20 | 2025-12-18
18/12/2025 12:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوى جماعية تتهم أدوبي بانتهاك حقوق النشر
Lebanon 24
دعوى جماعية تتهم أدوبي بانتهاك حقوق النشر
23:58 | 2025-12-17
17/12/2025 11:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تقرّ: روبوتات الدردشة تخطئ في ثلث إجاباتها
Lebanon 24
غوغل تقرّ: روبوتات الدردشة تخطئ في ثلث إجاباتها
23:00 | 2025-12-17
17/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صور أندرويد تتحول للأحمر على آيفون… والسبب "iOS 26"
Lebanon 24
صور أندرويد تتحول للأحمر على آيفون… والسبب "iOS 26"
16:30 | 2025-12-17
17/12/2025 04:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
10:00 | 2025-12-17
17/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستنفر.. هكذا يستعد "انتخابياً"
Lebanon 24
"حزب الله" يستنفر.. هكذا يستعد "انتخابياً"
11:00 | 2025-12-17
17/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:30 | 2025-12-18
هل ينجح العلماء في ابتكار روبوت قادر على الحمل والولادة؟
00:20 | 2025-12-18
تقنية روسية جديدة للقضاء على البكتيريا الخطيرة
23:58 | 2025-12-17
دعوى جماعية تتهم أدوبي بانتهاك حقوق النشر
23:00 | 2025-12-17
غوغل تقرّ: روبوتات الدردشة تخطئ في ثلث إجاباتها
16:30 | 2025-12-17
صور أندرويد تتحول للأحمر على آيفون… والسبب "iOS 26"
16:26 | 2025-12-17
هجوم إلكتروني يهز فرنسا ويطال ملفات سرية لوزارة الداخلية!
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 13:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 13:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 13:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24