Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات أمنية من توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإرهاب

Lebanon 24
18-12-2025 | 03:34
حذّر خبراء أمن من تنامي مخاطر استغلال الذكاء الاصطناعي من قبل الجماعات المتطرفة، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات على تطوير هذه التكنولوجيا من دون أطر رقابية وتشريعية كافية.

وفي حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أكد الخبير في الذكاء الاصطناعي ماركو مسعد أن هذه التقنية تمثل أداة مزدوجة الاستخدام، إذ تفتح آفاقًا واسعة لدعم الاقتصاد والبحث العلمي وزيادة الإنتاجية، لكنها في المقابل قد تتحول إلى وسيلة خطرة تُسخَّر لخدمة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح مسعد أن الجماعات المتطرفة باتت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التجنيد الرقمي للشباب، والتأثير على الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر الأخبار والصور المضللة، ما يضاعف قدرتها على التحريض وتنفيذ أعمال العنف بسرعة أكبر.

وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات والحكومات تواجه صعوبات كبيرة في ضبط الاستخدامات السلبية للذكاء الاصطناعي، محذرًا من إمكانية التحايل على قيود النماذج عبر إعادة صياغة الأسئلة الحساسة، بما قد يتيح الوصول إلى معلومات خطرة.

وشدد مسعد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مسؤولية مشتركة بين شركات التكنولوجيا والحكومات والمجتمع المدني، إلى جانب تطوير آليات رقابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه للحد من مخاطره.
