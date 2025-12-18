تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
تعرفوا إلى هاتف Moto G Power الجديد من موتورولا
Lebanon 24
18-12-2025
|
10:12
photos
أعلنت
موتورولا
عن هاتف Moto G Power الجديد الذي جهّزته بأفضل التقنيات والمواصفات لينافس أحدث هواتف أندرويد.
وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (166.6/77.1/8.7) ملم، وزنه 208 غ، وزوّد بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
شاشاته أتت IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1080/2388) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 387 بيكسل/الإنش، معدل سطوعها 1000 nits، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية جاءت بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 60
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.
حصل الهاتف أيضا على مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)
