Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

تعرفوا إلى هاتف Moto G Power الجديد من موتورولا

Lebanon 24
18-12-2025 | 10:12
أعلنت موتورولا عن هاتف Moto G Power الجديد الذي جهّزته بأفضل التقنيات والمواصفات لينافس أحدث هواتف أندرويد.
 
وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (166.6/77.1/8.7) ملم، وزنه 208 غ، وزوّد بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشاته أتت IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1080/2388) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 387 بيكسل/الإنش، معدل سطوعها 1000 nits، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.
 
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
كاميرته الأساسية جاءت بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

حصل الهاتف أيضا على مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هاتف ذكي يمكن ارتداؤه حول المعصم... ابتكار جديد من موتورولا!
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لهواة التصوير... هاتف مميز جديد من vivo
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تصميم أنيق ومقاوم للماء والغبار.. تعرفوا إلى منافس هاتف آيفون
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّفوا على iPad Pro 11 الجديد من آبل
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
Lebanon24
13:44 | 2025-12-18
Lebanon24
13:32 | 2025-12-18
Lebanon24
08:57 | 2025-12-18
Lebanon24
07:44 | 2025-12-18
Lebanon24
03:34 | 2025-12-18
Lebanon24
01:30 | 2025-12-18
فيديو
