Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

آبل توسّع فتح نظامها بعد أوروبا… والدور على اليابان

Lebanon 24
18-12-2025 | 23:00
أعلنت آبل أنها ستسمح بمتاجر تطبيقات بديلة على نظام iOS في اليابان، إضافة إلى إتاحة الدفع خارج نظام الشراء داخل التطبيقات، التزامًا بقانون المنافسة في برمجيات الهواتف المحمولة الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا.

وأكدت الشركة أن الخطوة مفروضة تنظيميًا وليست تغييرًا طوعيًا في سياستها، محذّرة من مخاطر أمنية محتملة، ومعلنة اعتماد نظام "التوثيق التقني" لترخيص المتاجر البديلة وحماية المستخدمين.

ويُعد القرار تحديًا جديدًا لإيرادات متجر تطبيقات آبل، على غرار ما حصل في الاتحاد الأوروبي. في المقابل، انتقد الرئيس التنفيذي لـEpic Games، تيم سويني، هذه الإجراءات، معلنًا أن لعبة fortnite لن تعود إلى iOS في اليابان بسبب رسوم تصل إلى 21% على عمليات الشراء الخارجية.

ومن المقرر تطبيق التعديلات بالكامل بحلول آذار 2026، في ظل تصاعد الضغوط العالمية لفتح أنظمة شركات التكنولوجيا الكبرى أمام المنافسة.
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الاتحاد الأوروبي

قانون المنافسة

تيم سويني

الأوروبي

fortnite

أوروبا

التزام

